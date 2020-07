In Lengerich haben sich bislang 107 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das teilt der Kreis auf Anfrage der WN mit. Aktuell gibt es in der Stadt zwei Fälle.

Damit ist eine rund eineinhalbmonatige Phase vorbei, während der die offizielle Statistik niemanden auswies, bei dem SARS-CoV-2 nachgewiesen wurde. Erstmals wurde in Lengerich am Montag wieder ein Infizierter gemeldet, seit Dienstag sind es zwei. Seit dem 1. Juni stand zuvor die Null.

Der erste Fall überhaupt in der Stadt wurde am 18. März gemeldet. In der Folge stieg die Kurve zunächst leicht, dann Anfang April recht sprunghaft. Der Höchstwert wurde am 13. April mit 64 Infizierten erreicht. Besonders stark betroffen war seinerzeit die Helios-Klinik mit mehr als 30 Personen, bei denen Corona nachgewiesen wurde. Zwischenzeitlich nahm Lengerich im Kreis den „Spitzenplatz“ als Kommune mit den meisten Infizierten ein.

Dass die Stadt vergleichsweise stark von der Pandemie betroffen ist, lässt sich auch aus anderen Zahlen ablesen. Das Robert-Koch-Institut meldete am Donnerstag für Deutschland bislang 203 368 Covid-19-Fälle. Pro 1000 Einwohner haben sich somit 2,44 Menschen infiziert (rund 83,2 Millionen Einwohner, Stand 31. Dezember 2019). In Lengerich liegt dieser Wert bei circa 4,6 (23 227 Einwohner, Stand 31. Dezember 2019).

Wie viele Menschen in Lengerich am Virus bislang gestorben sind, veröffentlicht die Kreisverwaltung nicht. Dies diene dem Schutz der Privatsphäre der Betroffenen und ihrer Angehörigen, heißt es zur Begründung. Im gesamten Kreisgebiet gibt es bislang 85 Todesfälle (Stand Donnerstag, 10 Uhr).