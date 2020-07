In den Außenbereichen von Lengerich ereignen sich nur etwa halb so viele Verkehrsunfälle mit Personenschaden wie im städtischen Bereich einschließlich Hohne. Das geht aus dem Unfallatlas der statistischen Ämter des Bundes und der Länder hervor, der nun erstmals auch für NRW vorliegt. Demnach kam es 2019 innerorts zu 45 Unfällen mit Verletzten, 22 passierten außerorts, vier davon auf der Autobahn.

Die Straße, auf der am häufigsten Menschen in Mitleidenschaft gezogen wurden, wenn es im Verkehr knallte, war die Bodelschwinghstraße (inklusive Kreisverkehr Ladberger Straße). Sieben Mal war das der Fall. Auf der wesentlich kürzeren Schulstraße ereigneten sich im vergangenen Jahr sechs Unfälle mit Personenschaden.

Insgesamt ist die Ost-West-Achse mit Lienener Straße, Bahnhofstraße, Bogenstraße, Schulstraße und Tecklenburger Straße ohnehin ein Schwerpunkt im Unfallatlas. 14 Mal kam es auf dem Abschnitt ab Einmündung Iburger Straße bis zum Ortsausgangsschild in Höhe An den Apfelwiesen zu Unfällen, bei denen Menschen leicht oder schwer verletzt wurden. Zum Vergleich: Für den Südring wird kein einziger Unfall ausgewiesen, bei dem jemand Blessuren davontrug.

Für Fußgänger scheint die Kommune ein ziemlich sicheres Pflaster zu sein. Lediglich zwei Mal kam jemand, der per pedes unterwegs war, 2019 auf Lengericher Straßen zu Schaden. Einer dieser Unfälle ereignete sich auf der Osnabrücker Straße in Schollbruch, verwickelt war darin auch noch ein Radfahrer. Der zweite trug sich auf der Bodelschwinghstraße in Höhe Münsterstraße zu, verwickelt darin war auch ein Pkw.

Wesentlich öfter als Fußgänger tauchen Radfahrer in der Statistikkarte auf. 20 Unfälle sind auf Lengericher Gebiet zu finden, lediglich einer – der auf der Osnabrücker Straße – geschah außerorts. Gleich drei Mal waren hingegen die Fußgängerzone beziehungsweise angrenzende verkehrsberuhigte Bereiche Schauplatz eines Unfalls, bei denen Radler verletzt wurden.

Krafträder, also Motorräder, Mopeds, Roller und Ähnliches, waren im vergangenen Jahr in Lengerich 13 Mal in Unfälle involviert, bei denen Menschen verletzt wurden. Sechs dieser Unglücke ereigneten sich in den Außenbereichen, sieben innerorts. In den meisten Fällen war noch ein Pkw beteiligt, aber es gab auch einige Alleinunfälle.

Der Unfallatlas ist im Internet unter https://unfallatlas.statistikportal.de/ zu finden.