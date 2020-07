Ein kleines Reich für Musiker

Das, was Thomas Haltermann als „sehr schönes Fleckchen Erde“ bezeichnet, sah bis vor zwei, drei Monaten noch ganz anders aus. Da war der Garten hinter dem Geschäft „Die Wühlmaus“ in der Bahnhofstraße verwildert, dicht und hoch mit dornigen Pflanzen zugewuchert. Ladeninhaberin Iris Gottwald wollte das endlich ändern. Der Corona-bedingte Lockdown bot schließlich die Chance. Es wurde die Geburtsstunde des Soundgärtchens. Und bislang deutet alles auf eine ungewöhnliche Erfolgsgeschichte hin.

Lengerichs neueste Konzert-Location ist, wie berichtet, heute ab 19.30 Uhr Schauplatz eines weiteren musikalischen Abends. Zunächst absolviert der junge Ibbenbürener Lucas Scholz seinen ersten öffentlichen Auftritt überhaupt, dann folgt der Belgier Fernant Zeste mit einem Mix aus Blues, Country und Folk.

Iris Gottwald und ihr Mitstreiter Thomas Haltermann – beide verbindet eine langjährige Freundschaft – sind immer noch überrascht, wie leicht und schnell es ihnen als blutigen Anfängern im Konzert-Business gelungen ist, Musiker für ein Gastspiel in Lengerich zu gewinnen. Der Auftakt war ein Selbstläufer, weil Sänger Moe, der gleich noch Bad Temper Joe aus Bielefeld mitbrachte, in der Vergangenheit bereits „Hauskonzerte“ in der „Wühlmaus“ gegeben hatte. Überaus erfolgreich war während der kurzen Planungsphase ein Aufruf über eine Online-Plattform für Musiker. In Corona-Zeiten, das wissen Iris Gottwald und Thomas Haltermann inzwischen, sind Bands und Solokünstler froh, überhaupt eine Gelegenheit zu bekommen, vor Publikum aufzutreten. Das spielte ihnen sicher in die Hände, als sie innerhalb weniger Wochen das sieben Termine umfassende Programm zusammenstellten.

Arbeit blieb dennoch reichlich, denn die Zeit bis zur Premiere drängte. Selbst bei strömenden Regen und in der Dunkelheit hätten sie im Garten gewirkt. Stühle und weiteres Equipment wurde für kleines Geld oder kostenlos organisiert. Eine Druckerei lieferte Werbematerial „und das umsonst“, ist das Soundgärtchen-Duo noch immer dankbar für die Unterstützung, die sie erfahren haben. Und auch mit der Stadt sei die Zusammenarbeit hinsichtlich der Corona-Regeln bei den Konzerten sehr unkompliziert gewesen.

Dass es sich um ein recht spontan auf die Beine gestelltes Projekt mit bescheidenen finanziellen Mitteln handelt (der Eintritt ist frei), macht die Sache umso sympathischer, aber hat natürlich auch seine Folgen. „An Technik haben wir nur zwei Scheinwerfer“, sagt Thomas Haltermann. Alles andere müssen die Musiker mitbringen. Gage bekommen die auch keine. „Der Hut geht rum“, erklärt der 58-Jährige. Bei den beiden gelaufenen Konzerten sei der vom Publikum – ein Mal waren rund 100 Leute dabei, das andere Mal etwa 80 – gut gefüllt worden. Dafür seien sie und die Künstler sehr dankbar, so Iris Gottwald. „Aber es ist auch unsere größte Angst, dass er nicht voll wird.“

Weil ihre Erwartungen bislang weit übertroffen wurden, ist für die beiden Konzert-Veranstalter klar, dass es bei den sieben bislang geplanten Konzerten nicht bleiben soll. Sowohl seitens der Musiker als auch des Publikums habe es ausschließlich positive Rückmeldungen gegeben. Und selbst die Nachbarn, erzählt Iris Gottwald, würden von ihren Grundstücken aus die Auftritte verfolgen. Eine ältere Frau sei sogar extra in den Garten gekommen, um zu schauen, was dort los ist. „Die erzählte, dass ihr Mann sie geschickt habe, weil er nicht mehr so gut zu Fuß sei.“ Auch dieses Paar sei ganz angetan gewesen, von dem, was ich da vor ihrer Haustür tut. Iris Gottwald: „Ich achte dann aber auch sehr darauf, dass um 22 Uhr wirklich Schluss ist.“

Festhalten wollen sie und Thomas Haltermann auf jeden Fall an ihrem Anspruch, das Soundgärtchen als „Garant für gute Live-Musik“ zu definieren. Und sie wollen ein breites Publikum erreichen – vom Hardrock-Fan bis zur Großeltern-Fraktion. Darüber hinaus können sie sich vorstellen, auch einmal Theater, Kabarett oder etwas für Kinder zu bieten. „Warum nicht eine Sonntagsmesse mit Kirchenchor?“, stellt Thomas Haltermann eine eher rhetorische Frage und schickt eine zweite gleich hinterher: „Warum soll hier in Nach-Corona-Zeiten nicht auch einmal getanzt werden?“

Er und Iris Gottwald sehen es so: „Das Soundgärtchen lebt von Menschen, die hier aufblühen.“