Geht in Lengerich wieder ein Brandstifter um? Diese Frage stellt sich nach einem Einsatz der Feuerwehr am Donnerstagnachmittag. Gegen 16.15 Uhr war die zum Stutenkamp gerufen worden. Dort, so Feuerwehr-Chef Thorsten Budzinski, habe eine etwa zehn Quadratmeter große Fläche des Grünstreifens neben der Fahrbahn in Flammen gestanden.

Bereits vor dem Eintreffen der Wehr waren seinen Worten zufolge Anwohner mit Wasser am löschen. Somit ging alles glimpflich ab. Allerdings mussten die Rettungskräfte in diesem und im vergangenen Sommer schon mehrfach zu der Adresse in Antrup ausrücken, weil es dort zu kleineren Bränden gekommen war. 2019 hatten sich auch Hinweise gefunden, dass die Feuer gelegt wurden.

Ein weiterer kleiner Böschungsbrand wurde gegen 17.10 Uhr vom Kolker Pool gemeldet.