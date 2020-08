Kritik an Masken-Regelung

Die Stadtverwaltung hat mit den Leitern der Lengericher Schulen den Unterrichtsstart nach dem Ende der Sommerferien am kommenden Mittwoch besprochen und dabei vor allem die Frage geklärt, wie der vom Land avisierte Regelunterricht laufen kann. Am Mittwoch waren per Telefonkonferenz zunächst die Grundschulen dran. Am Donnerstag folgten die weiterführenden Schulen. Als deren Sprecher äußerte Dr. Werner Peters (Leiter der Gesamtschule) erhebliche Bedenken hinsichtlich der Masken-Pflicht für alle Schüler ab den fünften Klassen. Die Kinder und Jugendlichen sollen den Mund-Nasen-Schutz auch während des Unterrichts tragen.

Wenn die acht oder neun Stunden zu absolvieren hätten, grenze das „bei dem Wetter fast an Körperverletzung“, meinte Peters mit Blick auf die hochsommerlichen Temperaturen. Er glaubt, dass es selbst bei 25 Grad unzumutbar ist, einen langen Unterrichtstag durchgehend mit einem Mund-Nasen-Schutz zu absolvieren. „Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.“

Die entsprechenden Regelungen des Landes sind zunächst bis zum 31. August befristet. Der Schulleiter prognostiziert, dass sie darüber hinaus nicht verlängert werden. Entweder werde es dann Unterricht ganz ohne Masken geben oder aber man kehre zurück zum rollierenden System, wie es vor den Ferien praktiziert worden sei. Peters betont, dass er grundsätzlich Verständnis für die Landesregierung habe. Einerseits liefen die Eltern angesichts der Belastungen während der vergangenen Monate Sturm, andererseits steige momentan wieder die Zahl der Neuinfektionen. „Und der Schutz der Menschen ist ja wichtig.“ Diese Gemengelage mache es aber auch so schwer, tragbare Lösungen für die Schulen zu finden.

Da es sich um einen Erlass des Landes handelt, seien Schulleitungen nicht autorisiert, von den Vorgaben abzuweichen. „Wir geben aber Rückmeldungen an die Stadt als Schulträger und an die Bezirksregierung.“

Für die Gesamtschule sagt Peters, dass ab Mittwoch auch alle Lehrkräfte an Bord seien. Allerdings würden die Kollegen, die zur Corona-Risikogruppe gehören, nicht in die Klassen gehen, sondern im Hintergrund vor allem organisatorische Aufgaben übernehmen.

Für die Stadt betont Jutta Lindemann vom Fachdienst Schule, Sport und Kultur, dass alle Schulen gut auf den Präsenzunterricht vorbereitet seien. Für die ersten bis vierten Klassen gilt eine eingeschränkte Masken-Pflicht. Die Kinder dürfen sie abnehmen, sobald sie an ihrem Platz sind, müssen sie aber ansonsten im Schulgebäude und auf dem Schulgelände tragen. Für Lehrkräfte an den Grundschulen gilt während des Unterrichts, dass sie ihren Schutz abnehmen können, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt wird.

Hygienekonzepte gibt es nicht nur für jede einzelne Schule in Lengerich, sondern auch für die Mensen, so Lindemann, sodass diese genutzt werden können. Gleiches gelte für die sogenannte verlässliche Schulzeit und die Offenen Ganztagsgrundschulen (OGS). Bei deren Betrieb gebe es somit keine Einschränkungen. Das wiederum bedeute auch, dass die vom Stadtrat beschlossenen neuen Qualitätsstandards umgesetzt werden.