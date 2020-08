Sommerfest und vieles mehr

Es gehe darum, eine „neue Normalität“ hinzubekommen, sagen Dr. Roswitha Apelt und Margarete Heitkönig-Wilp gleich zu Beginn des Gesprächs. Erstere ist Vorsitzende des Hospiz-Vereins, zweitere dessen Koordinatorin. Und weil sie nach Wochen und Monaten, die von massiven Einschränkungen durch die Corona-Pandemie geprägt waren, nun nach vorne schauen wollen, geht es ihnen primär darum, für das Programm bis Ende des Jahres zu werben.

40 Termine zählt der entsprechende Flyer noch bis Mitte Dezember vor. Die beiden Frauen hoffen, dass nun auch alles so stattfinden kann wie es geplant ist.

Gleich am kommenden Samstag, 15. August, wird am Haus Jona am Berg von 15 bis 18 Uhr das Sommerfest gefeiert. Kaffee und Kuchen sowie kalte Getränke werden den Besuchern angeboten und gegen Abend soll es auch noch Würstchen geben. Für Musik wollen die Brüder Werner und Helmut Balske sorgen, in Lengerich und Umgebung vielen als „Two for you“ bekannt. Maximal 50 Personen können dabei sein, eine Anmeldung per E-Mail oder Telefon ist erforderlich.

Eine zweite Veranstaltung, die Roswitha Apelt und Margarete Heitkönig-Wilp aus dem Vereinskalender hervorheben, ist das Thuine-Wochenende vom 2. bis 4. Oktober. Auch bei dem können höchstens 50 Teilnehmer dabei sein. Die drei Tage stehen unter dem Motto „Trauer und Corona – Was hat das miteinander zu tun?“

Eine dritte Sache, die dem Duo besonders am Herzen liegt, ist der nächste Hospiz-Grundkursus. „Die ersten Anmeldungen dafür liegen schon vor“, sagt Margarete Heitkönig-Wilp. Er beginnt Ende Oktober mit einem Wochenende mit einer Einheit, die ebenfalls in Thuine über die Bühne gehen soll. Bis Mitte Mia 2021 stehen dann noch sieben weitere Termine an.

Der Grundkursus richtet sich, grob gesagt, an drei Personengruppen: Jene, die die vermittelten Kenntnisse für ihr ehrenamtliches Engagement im Verein benötigen. Jene, die berufsbedingt teilnehmen wollen. Und jene, die aus privaten Gründen dabei sind. Roswitha Apelt berichtet, dass es so eine sehr heterogene Zusammensetzung gebe, bei der die Jüngsten manchmal erst in den 20ern seien. Diese Konstellation biete eine „wunderbare Austauschebene“.

Trauercafés und Angehörigentreffen, Beratungen, Begleit- und Informationsabende, Fortbildungen und Frühstückstreffen, und natürlich die Arbeit vor Ort – sei es im Krankenhaus oder auch in Privathaushalten –, Margarete Heitkönig-Wilp und Roswitha Apelt glauben, dass das vielfältige Engagement der Hospiz-Ehrenamtlichen auch über die eigentliche Tätigkeit hinaus Spuren hinterlassen hat. Seit 1996 gibt es den Verein. Die beiden Frauen haben das Gefühl, dass sich zwar nicht bei allen, aber doch bei vielen Menschen das Verhältnis zum Thema Sterben und Tod verändert hat. Es werde „offener und direkter“ darüber gesprochen. Ihre Erfahrung lautet: „So unterschiedlich wie die Menschen heute leben, so unterschiedlich gehen sie damit um.“

Und auch wenn der Bekanntheitsgrad des Vereins mit der Zeit beträchtlich gewachsen sei, „sind doch viele überrascht über die Breite unserer Angebote“, konstatiert Margarete Heitkönig-Wilp.

Der Verein kann telefonisch und per E-Mail kontaktiert werden ( 0 54 81/30 61 51, E-Mail info@hospiz-lengerich.de).