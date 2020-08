Heißes Wochenende beschert bislang besten Saison-Besuch

Schon etliche Male bin ich am Freibad vorbeigefahren und habe beim flüchtigen Blick durch den Zaun vor allem eines gesehen: ein Meer aus Absperrbändern, das sich entlang der Becken erstreckt. Von außen betrachtet wirkt es verwirrend bis chaotisch. Aber ist es das auch? Und wie funktionieren Sonnenbaden, Planschen und Schwimmen in diesem besonderen Sommer? Ich hab‘s mir am Samstag – einem der bis dato heißesten Tage des Jahres – angeschaut.

Es ist 17.15 Uhr. Das Thermometer zeigt noch immer weit über 30 Grad an und ich schlendere zum Eingang des Schwimmbades. Der Parkplatz ist recht gut gefüllt, und auch der Fahrradständer ist so voll wie schon lange nicht mehr. Was angesichts der Hitze wenig überrascht. Warten, weil es zu voll ist, muss ich trotzdem nicht. Einzig einen Laufzettel mit Kontaktdaten und Ankunftszeit muss ich ausfüllen. Sonst hält mich – Gast 508 am Samstag – nichts auf.

Das ist wenige Stunden zuvor noch anders gewesen, wird mir erzählt. Gegen 14 und 15.30 Uhr geht vorübergehend nichts mehr. Zu jenem Zeitpunkt sind 260 Gäste im Bad. Und mehr dürfen aktuell nicht rein. Heißt, der Zugang musste vorübergehend geschlossen werden. Was wohl nicht allen Badewilligen gefallen hat, wie ich an der Kasse erfahre. Vereinzelter Protest ist zu vernehmen.

„Corona und Einkaufen, Corona und Essengehen – das kennen die Leute. Ans Schwimmen während der Corona-Zeit müssen sie sich noch gewöhnen“, sagt Michael Militz , der an diesem heißen Nachmittag mit vier Kollegen die Aufsicht rund um die Becken führt. Eine der Corona-Bestimmungen heißt für mich in diesem Moment: Im Umkleidetrakt bleibt die Maske auf. Einsehen will das aber wohl nicht jeder, höre ich. Schade.

Begleitet von Schildern, die mich an die Abstandsregeln erinnern, gelange ich zu den Becken. Zugang zu ihnen gibt es nur auf einem Weg – deshalb auch das ganze Absperrband, was die sonst üblichen kurzen Wege von der Liegewiese ins kühle Nass unterbindet.

55 Gäste im Schwimmerbecken, 48 im Nichtschwimmer: So wollen es die aktuellen Bestimmungen. Um das überblicken zu können, setzt das BWG-Team auf blaue und gelbe Bälle. Jeder, der ein paar Bahnen ziehen will, nimmt sich eine blaue Kugel aus einem Eimer und legt diese im nächsten am Beckenrand ab. Ist er fertig, bringt er den Ball zurück zum ersten Eimer. Gleiches Prozedere im Nichtschwimmerbereich. Michael Militz und seine Kollegen müssen es immer und immer wieder erklären und daran erinnern. Aber am frühen Abend, so mein Eindruck, haben das nicht nur die meisten verstanden, sondern heißen es auch gut. Wobei es jetzt eh keine Schlangen mehr vor den Becken gibt. Allerdings hat sich die Wartezeit – wenn überhaupt – selbst in Hochzeiten am frühen Nachmittag auf kurze Augenblicke beschränkt, so der Schwimmmeister.

Für ihn und seine Kollegen ist der Samstag „der erste Stresstest“. Dafür hat die BWG personell aufgerüstet. „Der erste richtige Freibadtag der Saison“, wie er sagt. Probleme im Becken hat es bis dato „eigentlich keine“ gegeben, konstatiert er zufrieden. Die Stimmung sei den ganzen Tag über gut gewesen. Und auch ich merke, wie sehr viele nach der Abkühlung im Becken lechzen, die Regeln akzeptieren und gleichzeitig sogar weitestgehend in Ruhe ihre Bahnen ziehen können. Es scheint zu laufen, so mein Eindruck.

Am Mittag allerdings habe das Bäder-Team spontan reagieren müssen, erzählt mir der Schwimmmeister. Der Andrang sei immer größer geworden, und während die meisten Schwimmer normalerweise ein bis zwei Stunden im Bad blieben, hätten sich immer mehr als Tagesgäste entpuppt. Ergo wird ab 12 Uhr eine vorübergehende Verkürzung der Verweildauer auf drei Stunden eingeführt. Mittels bunter Bändchen am Handgelenk wird seither kontrolliert, wer bis wann im Bad bleiben darf. „Schließlich wollen wir möglichst vielen das Badevergnügen ermöglichen“, erklärt Militz. Gilt die verkürzte Badezeit am Samstag erst ab den Mittagsstunden, ist sie am Sonntag ab dem frühen Morgen gesetzt. „Auch wir lernen von Tag zu Tag dazu“, so der Schwimmmeister, ehe er wie so oft am Samstag zum Telefon greift. „Nein, momentan gibt es keine Wartezeit. Wir haben bis 20 Uhr geöffnet, letzter Einlass ist um 19.15 Uhr. Kommen Sie gerne vorbei.“ So oder so ähnlich, schmunzelt er, habe er das am Samstag mindestens 40 bis 50 Mal erklärt. Er nimmt‘s mit Humor und freut sich über den endlich herrschenden regen Betrieb im Bad.

Für mich geht das Badevergnügen mit dem Aufsetzen der Maske und dem Gang in die Umkleide zu Ende. Auch hier ist alles klar geregelt. Jede zweite Kabine ist gesperrt, ebenso verhält es sich unter den Duschen und bei den Toiletten. Sorgen um zu geringe Abstände habe ich mir nicht gemacht, stelle ich fest. Es war ein fraglos anderes, ein besonderes Badevergnügen in einer besonderen Zeit, das mit dem Auschecken endet. Und so viel steht fest: Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich im Lengericher Freibad mit Laufzettel, Bällen und Bändchen hantiere.