Spekulationen und Gerüchte machen derzeit in Lengerich in Bezug auf das Berufskolleg an der Bahnhofstraße die Runde. Vor rund fünf Wochen hat der Abriss des Gebäudes begonnen. Zunächst ging es flott voran, doch dann kamen die Arbeiten zum Erliegen. Zu hören ist, dass es ein Problem mit Asbest geben soll.

Das war im Internet auch schon in Sozialen Netzwerken zu lesen – mit Verweis auf Aussagen von Leuten auf der Baustelle. Seitens der federführenden Firma Sideka aus Ibbenbüren wird den WN zunächst mitgeteilt, dass der zuständige Mann im Urlaub sei, gut eine Woche später lässt die Geschäftsführung dann mitteilen, dass man zur Situation in Lengerich keine Auskunft gebe. Verwiesen wird stattdessen an den Kreis.

Aus der Behörde in Steinfurt heißt es daraufhin, dass das Objekt verkauft worden und die Kreisverwaltung somit nicht mehr verantwortlich sei. Zudem teilt eine Sprecherin mit, in den 1990er-Jahren seien alle kreiseigenen Schulen auf Asbest hin untersucht worden. Gegebenenfalls sei man dann auch tätig geworden.

Am Seitenflügel des Kollegs wird inzwischen wieder gearbeitet. Es geht aber nicht mit dem großen Abrissbagger voran, sondern offenbar in eher kleinen Schritten.

Veräußert hat der Kreis das Areal nach zwischenzeitlichem politischen Knatsch als Erbbaurecht-Grundstück. Die Firma Sideka errichtet den Neubau für die Polizei. Zu Beginn der Realisierung des Projektes war eine Fertigstellung im November 2021 anvisiert worden.

Ob dieser Zeitplan noch steht? Auch diese Frage lässt sich für Außenstehende momentan nicht beantworten. Denn auch eine dritte Anfrage, diesmal bei der Kreispolizeibehörde, bleibt erfolglos. Ein Pressesprecher erklärt lediglich, dass die Kollegen, die für das Thema Liegenschaften verantwortlich sind, sagen, Auskunft müsse die Firma Sideka geben, die Polizei könne nichts zu dem Thema beitragen.

Die Lengericher Wache soll, wie berichtet, von der Bahnhofstraße 89 umziehen. An der bisherigen Adresse ist die Polizei seit 1978 beheimatet. Schon seit Jahren hieß es aber, dass das Gebäude nicht mehr den heutigen Anforderungen genügt.