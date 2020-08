Neues Geschäft mit alten Sorten

Es ist über 40 Jahre her, da hatte Ruvcheski Blagoja schon einmal intensiv mit Tomaten zu tun. In seinem Heimatland Mazedonien sei er damals in einem Gewächshaus beschäftigt gewesen, erzählt der 62-Jährige. In dem habe auch das Nachtschattengewächs seinen Platz gehabt. Seit April ist wieder ein Gewächshaus der Arbeitsplatz für Ruvcheski Blagoja, und wieder sind es Tomaten, die dort die Hauptrolle spielen. Dahinter stecken ein ungewöhnliches Projekt und das Ziel, alte Sorten auf den Markt zu bringen.

Zuletzt war Ruvcheski Blagoja arbeitslos. Das wusste man auch im Blumenhaus Braun an der Fritz-Reuter-Straße. Die Verantwortlichen dort, Thomas Braun und Dr. Norman Sinclair, kennen den Mazedonier seit geraumer Zeit, weil er früher schon Tannengrün zu ihrem Geschäft gebracht hat. Das Duo trug sich zudem seit etwa drei Jahren mit dem Gedanken, zwei alte Gewächshäuser, die auf dem Gelände stehen, wieder zu nutzen.

So kam die Idee mit der Tomatenzucht auf. Die Wirtschaftsförderung des Kreises wurde um Rat gefragt und die Agentur für Arbeit konsultiert. Einen ganz wichtigen Beitrag leistete ein Mitarbeiter der Landwirtschaftskammer: Er stellte Samen zur Verfügung, von elf alten Sorten. Die Marmande beispielsweise stammt aus Frankreich, eine andere aus Mexiko und wieder eine andere vom Balkan.

Ruvcheski Blagoja, der nun auch schon ein Kleingewerbe angemeldet hat, ging an die Arbeit. 15 Stunden pro Wochen maximal wurden ihm von den Behörden zugestanden. In einem der beiden Gewächshäuser – zwölf mal 25 Meter groß – entstand so nach und nach sein Tomatenreich. Erst wurde ausgesät, dann pikiert – also das Umsetzen der kleinen Pflanzen aus der Anzuchtschale, Mitte Mai kamen die Tomaten in den Boden, der so lange brach lag. Anfang August konnten die ersten Früchte geerntet werden.

Parallel ging es darum, Vermarktungswege zu erschließen. Der nahe liegendste Ort ist das Blumenhaus Braun selbst. Dort kann die Tomaten nun jeder kaufen. Zudem gibt es bislang zwei Restaurants, die Ware abnehmen. Darunter ist das Hinterding, in dem Klaus Weingartz seine Gäste bekocht. Er erzählt, dass er sich mit seiner Frau durch das Angebot von Ruvcheski Blagoja durchprobiert habe. Offenbar haben ihn Qualität und Geschmack überzeugt. Ab Freitag stehen zum Beispiel für eine Woche White Beauty of Canada – so der Name einer der weißen, alten Sorte – mit Gambas und Pesto auf der Karte. Klaus Weingartz lobt, dass diese Tomaten aus Lengerich sehr viel Aroma habe und gleichzeitig wenig Säure. Eine andere Sorte namens Evergreen will er für ein grünes Tomatenchutney nutzen.

Ruvcheski Blagoja und Thomas Braun sagen, dass in dieser ersten Erntesaison nichts überstürzt werden solle. Man befinde sich schließlich noch in der Testphase, wolle abwarten, welche Tomaten besonders gut oder vielleicht auch weniger gut ankommen, um im kommenden Jahr dann entsprechend zu reagieren. Mit der Gewinnung des nötigen Saatguts aus den eigenen Früchten hat der Mazedonier bereits begonnen. Zudem steht das zweite, kleinere Gewächshaus für Testzwecke zur Verfügung.

Wie ertragreich die erste Ernte am Ende werden könnte, haben Ruvcheski Blagoja und Thomas Braun auch schon hochgerechnet. Etwa 19 000 Tomaten könnten es werden, schätzen sie. Das wären rund 2000 Kilogramm. Allerdings hänge das natürlich auch vom Wetter ab. Bleibe es lange warm , könne vielleicht bis in den November hinein geerntet werden. Dann würde die angepeilte Menge wohl übertroffen.

Positive Rückmeldungen hat er nicht nur von den beiden Restaurants bekommen, deren Lieferant er nun ist. Auch die Kunden des Blumenhauses, die Tomaten eingekauft haben, seien begeistert, erzählt Thomas Braun: „Super lecker, sagen die.“ Die Paradiesäpfel, versichert er, bekämen ausschließlich Wasser und als Dünger Hornspäne. Bio dürfen sie gleichwohl nicht genannt werden, dafür bräuchte es ein offizielles Zertifikat.

Für die Nach-Tomaten-Zeit existieren inzwischen auch schon Pläne: Mit Rosen- und Grünkohl sollen zwei Wintergemüse im Gewächshaus angebaut werden.

Tomatenbauer Ruvcheski Blagoja ist angesichts der Entwicklung momentan mehr als zufrieden. Die Reaktionen der Kunden, die Menge des Ertrags und die Qualität seiner Produkte, all das „habe ich so nicht erwartet“. Auf das bislang Erreichte sei er „sehr stolz“. Dass diese Worte nicht leeres Gerede sind, wird deutlich, wenn man den 62-Jährigen bei seinen Pflanzen im Gewächshaus sieht. Es ist sein Reich, das er sich in den vergangenen Monaten aufgebaut hat.