Unterlagen auf die Reise geschickt

Wer am 13. September nicht ins Wahllokal gehen kann oder möchte, für den besteht auch bei den Kommunalwahlen die Möglichkeit der Briefwahl. Jede wahlberechtigte Person, die im Wählerverzeichnis der Stadt Lengerich eingetragen ist, kann ihr Wahlrecht durch Briefwahl ausüben. Dazu muss der Wähler einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins stellen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Wer in das Wählerverzeichnis eingetragen worden ist, wird per Brief informiert. Die Wahlbenachrichtigungsbriefe werden zwischen dem 10. und dem 23. August zugestellt. Sollte jemand bis dahin keinen Wahlbenachrichtigungsbrief erhalten haben, dem wird empfohlen, sich beim Wahlamt der Stadt Lengerich zu melden.

Wahlberechtigte, die per Briefwahl wählen wollen, sollten den Antrag auf Wahlschein und Briefwahlunterlagen so frühzeitig wie möglich stellen. Mit dem Antrag können gleichzeitig die Briefwahlunterlagen für die eventuelle Stichwahl beantragt werden. Dadurch wird eine erneute Kontaktaufnahme mit der Stadtverwaltung überflüssig.

Der einfachste Weg ist die Online-Beantragung. Interessierte füllen entweder das Online-Formular aus, das sich ab dem 18. August auf der Homepage der Stadt Lengerich findet (www.lengerich.de) oder sie scannen den auf dem Wahlbenachrichtigungsbrief abgedruckten QR-Code ein, der sie direkt zu diesem digitalen Formular weiterleitet. Ebenso ist es für die Wählerinnen und Wähler möglich, den ausgefüllten Wahlschein beziehungsweise den Briefwahlantrag in den Hausbriefkasten der Stadtverwaltung einzuwerfen. In beiden Fällen werden die Briefwahlunterlagen kurzfristig auf dem Postweg übersandt.

Wer seine Briefwahlunterlagen gerne persönlich beantragen möchte, der besucht das Briefwahlbüro im Sitzungspavillon der Stadtverwaltung (Gebäude Tecklenburger Straße 2). Auf das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes sowie die Einhaltung der Hygiene-Auflagen wird hingewiesen.

Das Briefwahlbüro öffnet voraussichtlich ab dem 24. August zu folgenden Zeiten: montags bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr, montags bis mittwochs von 14 bis 16 Uhr, donnerstags von 14 bis 17.30 Uhr und freitags von 14 bis 18 Uhr. Für den Fall einer Stichwahl am 27. September öffnet das Briefwahlbüro ab dem 21. September zu den gleichen Zeiten. In bestimmten Ausnahmefällen können Wahlschein und Briefwahlunterlagen auch noch am Wahltag bis 15 Uhr beantragt werden, insbesondere wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Wahlraum nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann.

Die einfachste und bequemste Möglichkeit ist der Online-Wahlscheinantrag. Dieser wird ab dem 18. August freigeschaltet. Nach erfolgreicher Antragstellung gibt es automatisch eine Eingangsbestätigung per E-Mail, und die Briefwahlunterlagen werden in Kürze zugesandt. Dadurch wird laut Mitteilung der Stadt eine zweifelsfreie Identifikation der Person erleichtert und eine missbräuchliche Antragstellung verhindert.

Darüber hinaus kann der Wahlschein auch schriftlich oder mündlich bei der Stadt Lengerich beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare elektronische Übermittlung als gewahrt. Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig.

Auf der Rückseite des Wahlbenachrichtigungsbriefes wird ein Wahlscheinantrag abgedruckt. Der Antrag ist auf der Rückseite zu unterschreiben. Die antragstellende Person muss Vornamen, Familiennamen, Geburtsdatum und Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) angeben.

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht oder durch Ausfüllen der Vollmacht auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden an einen anderen als den Wahlberechtigten persönlich nur ausgehändigt, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Der Bevollmächtigte darf nicht mehr als vier Wahlberechtigte bei der Entgegennahme der Briefwahlunterlagen vertreten.

Auch der Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines für eine etwaige Stichwahl der/des Landrätin/Landrates kann bereits gestellt werden.

Der rote Wahlbrief für die Kommunalwahl muss unbedingt rechtzeitig mit der Post abgesandt oder direkt bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle abgegeben werden. Er muss bei der zuständigen Stelle spätestens am Wahlsonntag bis 16 Uhr vorliegen, da dieser geprüft und bis 18 Uhr auf den jeweiligen Gemeindewahlbezirk verteilt werden muss. Später eingehende Wahlbriefe werden bei der Wahl nicht berücksichtigt.

Bei Übersendung per Post sollte der Wahlbrief in Deutschland spätestens am dritten Werktag vor der Wahl (Donnerstag, 10. September) abgesandt werden, um den rechtzeitigen Eingang sicherzustellen. Briefwähler können ihren Wahlbrief auch direkt bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle abgeben oder abgeben lassen. In jedem Fall trägt der Wähler das Risiko, dass der Wahlbrief rechtzeitig eingeht. Die Briefwahl sollte sofort nach Erhalt der Briefwahlunterlagen durchgeführt und der Wahlbrief sofort danach an die auf dem Umschlag abgedruckte Anschrift abgesandt oder dort abgegeben werden.

Der Wahlbrief muss bei Übersendung per Post innerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht frankiert werden. Das Porto zahlt die Stadt Lengerich. Im Ausland muss der Wahlbrief ausreichend frankiert werden. Die Kosten hierfür trägt dann der Briefwähler.