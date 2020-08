„Wir müssen Prioritäten setzen“

Wenn André Ost über die digitalen Angebote der Kirchengemeinden seit dem Beginn der Corona-Pandemie spricht, gerät er ins Schwärmen: „Die Gemeinden waren unheimlich kreativ, haben tolle Sachen ins Netz gestellt.“ Dazu zählt der Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Tecklenburg auch den Wechsel in der Form des Tagens. „Videokonferenzen haben uns einen unheimlichen Schub gegeben.“

Was alles von den Gemeinden auf die (digitalen) Beine gestellt worden ist, wie viele Menschen das angeklickt haben und welche Angebote besonders gut gelaufen sind – Antworten auf diese Frage werden in Kürze vorliegen. Ein entsprechender Arbeitskreis befasse sich damit, erläutert er im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten.

Doch der 56-Jährige hat auch die Kehrseite der Corona-Medaille im Blick: Vorübergehender Ausfall der Präsenzgottesdienste ab Mitte März, einschließlich der Kar- und Ostertage. „Das ist das christliche Hauptfest, auch wenn Weihnachten mehr im Blickpunkt steht.“ Derzeit, so erzählt er, werde an einem Schutzkonzept gearbeitet, damit nach den Sommerferien die Angebote in den Gemeindehäusern wieder anlaufen können.

„Wir müssen schauen, was möglich ist“, stellt André Ost nüchtern fest. Was ihm Hoffnung macht, ist der komplikationsfreie Start der Gottesdienstangebote ab Mitte, Ende Mai. Außer Frage steht für ihn, dass die Beachtung der Corona-Regeln, und damit die Rücksichtnahme gegenüber den Mitmenschen, an erster Stelle steht.

Der Konfirmationsunterricht läuft wieder an, vereinzelt wird über die Möglichkeit des Mitsingens in Gottesdiensten nachgedacht, die Angebote unter freiem Himmel finden guten Zuspruch – also alles in Butter? Für den Superintendenten nicht. „Wie‘s weitergehen wird, ist ungewiss. Wird es Weihnachten in gewohnter Form Gottesdienste geben? Dürfen die Kirchen voll sein? Wird Mitsingen erlaubt sein?“ Verbindliche Antworten erkennt er zurzeit nicht.

Und dann ist da noch ein anderer Aspekt der Corona-Pandemie, die finanzielle Situation des Kirchenkreises. „Wir rechnen mit Mindereinnahmen von rund zehn Prozent“, berichtet er und hofft, dass die „vorsichtige Kalkulation“ dafür sorgt, dass der Etat annähernd gedeckt wird. Zur Not müssten Rücklagen angegriffen werden. „Aber das ist keine Dauerlösung“, weiß er.

Zumal rund 80 Prozent der Ausgaben für Personal anfallen. Da lasse sich nicht sparen. Hinzu kämen viele verpflichtende Aufgaben. „Da müssen wir genau schauen, was ist unverzichtbar, wo könnte geschoben werden. Wir müssen Prioritäten setzen“, gibt er die Richtung vor. Das gelte auch fürs nächste Jahr. Immerhin kann die Kirchengemeinde Lengerich aufatmen: Der Neubau des Gemeindehauses steht nicht zur Disposition. „Die haben Glück gehabt, die Entscheidungen sind noch vor Corona gefallen“, stellt der Superintendent mit einem Lächeln fest.

Zwei, eigentlich drei Termine stehen in den ersten Septembertagen an. Am 2. September wird der Kirchenkreis offiziell mit einer Andacht in der Lengericher Stadtkirche den Umzug seiner Verwaltung nach Münster feiern – auch wenn der eigentliche Wechsel in den Neubau ab 11. September vollzogen wird.

Am Montag, 7. September, findet in der Lengericher Stadtkirche die Kreissynode statt. Dann steht der Superintendent zur Wiederwahl an. André Ost freut sich auf weitere acht Jahre, auch wenn er einschränkt, dass sich ein Mitbewerber noch in der Synode melden könnte.

Und dann ist da noch eine Entwicklung, für die der 56-Jährige keine schlüssige Erklärung hat: Im vergangenen Jahr hat die Rekordzahl von 668 Gemeindegliedern der Kirche den Rücken zugekehrt. In den Jahren zuvor lag die Zahl der Austritte um rund ein Drittel niedriger. „Im ersten Halbjahr 2020 liegen die entsprechenden Zahlen unter denen des Vorjahres“, hofft er auf Besserung.

Langfristig, daran lässt er keinen Zweifel, werde sich die evangelische Kirche zwei Entwicklungen stellen müssen: Rückgang der Einnahmen aus der Kirchensteuer und weniger Pfarrer. Die Kirchengemeinden, davon ist André Ost überzeugt, müssen ein Stück weit selbstständiger werden im organisatorischen und verwalterischen Bereich.