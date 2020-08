Überraschung „verführt“ zum Gruß

Ein nettes „Hallo“ oder auch einmal ein eher förmliches „Guten Tag“ – wer auf einem der zahlreichen Wanderwege in Lengerich und Umgebung unterwegs ist, wird die Situation kennen: Fremde, die ebenfalls eine Tour machen, grüßen freundlich – was sie beispielsweise in einer Fußgängerzone oder im Supermarkt kaum tun würden. Warum ist es gerade beim Gang durch Wald und Wiesen so, dass wir unbekannten Personen offener entgegentreten als in anderen Situationen? Eine Frage, auf die Professor Dr. Gerald Echterhoff einiges im Gespräch mit WN-Redakteur Paul Meyer zu Brickwedde zu sagen weiß. Er ist Sozialpsychologe an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster.

Herr Professor Echterhoff, gehen Sie ab und an auch einmal wandern?

Gerald Echterhoff: Ich würde gerne. Aber meine Kinder sind entweder noch nicht alt genug dafür und nicht sonderlich motiviert, so etwas mitzumachen. Was ich eher schaffe, ist Jogging oder Fahrrad fahren.

Grüßen Sie dann auch einmal Fremde, denen Sie begegnen?

Echterhoff: Ja, ich beobachte es auch an mir, dass ich beim Jogging hin und wieder andere Jogger grüße.

Warum grüßen wir Fremde beim Wandern, bei anderen Gelegenheiten aber nicht?

Echterhoff: Dabei spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Einer ist: Wenn ich zehn oder 15 Minuten allein im Wald unterwegs bin und mir begegnet dann jemand, fällt der mir natürlich mehr auf, als wenn ich ihm in einer vollen Fußgängerzone über den Weg laufe. In der Wissenschaft verwenden wir in diesem Zusammenhang den Begriff Salienz. Ein seltenes Ereignis, und das ist dieses Zusammentreffen auf dem Wanderweg, bedeutet für den Menschen psychologisch gesehen eine Überraschung. Entsprechend erhöht sich die Aufmerksamkeit. Je voller es auf dem Wanderweg ist – was wir ja gerade in Corona-Zeiten erleben –, desto schwächer ist die Überraschung ausgeprägt, desto seltener wird gegrüßt.

Was ist ein weiterer Faktor?

Echterhoff: Wenn ich wandere und mir kommt ein anderer Wanderer entgegen, zeugt das von ähnlichen Interessen. So erscheint der andere erst einmal sympathisch und es kann spontan eine gemeinsame Gruppenidentität entstehen. Das ist in anderen Bereichen noch stärker ausgeprägt, etwa unter Busfahrern eines Verkehrsbetriebs. Die grüßen sich auch, selbst wenn sie sich nicht kennen. Das liegt auch am Gefühl einer Shared Reality (geteilte Realität, Anm. d. Red.).

Spielt auch die Umgebung und die Stimmung der Beteiligten eine Rolle? In der Natur und beim Wandern kann ich ja davon ausgehen, dass die meisten gut gelaunt sind.

Echterhoff: Das ist möglich. Anders als beispielsweise bei der Arbeit oder beim Shoppen bin ich geistig nicht so sehr auf Details fixiert, meine Informationsverarbeitung ist globaler ausgelegt. Vielleicht bin ich deshalb dem anderen gegenüber dann auch offener.

Kann es denn auch sein, dass sich unser Gruß-Verhalten grundsätzlich verändert hat, dass viele anderen gegenüber erst einmal positiv eingestellt sind, was vielleicht vor 15, 20 Jahren noch anders war?

Echterhoff: Unser Verhalten ist in diesem Zusammenhang vermutlich auch evolutionärgeprägt. Das ist ein dritter Faktor: Um die Chance zu erhöhen, dass uns andere in Zukunft gegebenenfalls helfen oder sich uns gegenüber freundlich verhalten, verhalte ich mich auch freundlich und grüße erst einmal – das ist wie beim Geben und Nehmen. Dabei handelt es sich nicht um etwas Geplantes, sondern es passiert spontan. So etwas funktioniert in kleinen Dörfern. wo man sich kennt, wesentlich besser als im eher anonymen Umfeld einer Stadt.