„Es ist herrlich, nach so langer Zeit die Band wieder zu hören.“ Dieser Satz kommt Werner Balske aus vollem Herzen und beschreibt die Stimmung aller Beteiligten sehr genau. Nach rund fünf Monaten hat die Busy Bee Big Band der Musikschule Tecklenburger Land erstmals wieder gemeinsam geprobt. Damit, so schreibt das Ensemble, sind die Vorbereitungen für das Nachholkonzert im kommenden Jahr für den in diesem Jahr abgesagten Auftritt angelaufen. Passend zu den hochsommerlichen Temperaturen wurde als erstes Stück „Summertime“ von George Gershwin intoniert.