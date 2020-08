Der Jubel und Applaus der Zuschauer wollten auch nach der „wirklich allerletzten Zugabe“ nicht enden – und so spielte die Band Salamanda am Samstag im Soundgärtchen ihren aktuellen Hit „Hips Like Unbelievers“ einfach noch einmal. Spätestens da hielt es einen kleinen Teil der Besucher nicht mehr auf ihren Stühlen. Sie tanzten, abseits der übrigen Zuschauer, mit Mund-Nasenschutz und mit gebotenem Sicherheitsabstand zu den mitreißenden Klängen. Es war der krönende Abschluss einer herausragenden Show, schreiben die Veranstalter.

„Es hat nur ein paar Sekunden gedauert, dann hatten sie mich!“, gestand nach dem Konzert eine Besucherin lachend. Und wie ihr ging es offensichtlich vielen weiteren Gästen. Ausstrahlung und Sound der vier jungen Musiker aus Flensburg ließen den berühmten Funken gleich überspringen. Mit ihren pop-orientierten Songs, inspiriert vom 60er Jahre-Beat, Funk, Rock, garniert mit Disco-Elementen, psychedelischen Klangtupfern und Punk-Attitüden, zauberte Salamanda knapp zwei Stunden lang ein mitreißendes Erlebnis auf die kleine Soundgärtchen-Bühne.

Die Rollen in der Band sind auf der Bühne klar verteilt. Drummer Janos Gafert gibt im Hintergrund den Takt vor, mal zurückhaltend, mal treibend. Torben Merz schafft mit stoischer Ruhe eine Bassline, von der aus die beiden Frontmänner immer wieder ihre musikalischen Höhenflüge starten. Leon Kraack scheint sich mit seinen atemberaubenden Gitarrensoli immer wieder in andere Sphären zu spielen, so entrückt lässt er seine Finger über die Saiten fliegen. Und Sänger und Gitarrist Leon Mancilla zieht die Besucher spielerisch in seinen Bann: mit kleinen und großen Gesten, geschmeidigen Tanzmoves und seiner weichen Stimme, mit der er mit einer unglaublichen Leichtigkeit alle musikalischen Stilrichtungen „auf den Punkt“ zelebriert.

Die Songs stammen allesamt aus der Feder von Salamanda, drei der vier Bandmitglieder arbeiten als Musiklehrer (Gesang, Gitarre, Schlagzeug) – und diese Professionalität war im Soundgärtchen bis ins kleinste Detail spürbar.

Die beiden Organisatoren Iris Gottwald und Thomas Haltermann waren nach dem Konzert geschafft, aber glücklich. „Mittags standen wir hier noch knöcheltief im Regenwasser, aber wir haben es mit unserem tollen Team geschafft, das Soundgärtchen rechtzeitig herauszuputzen. Und die vielen Komplimente, die wir nach der Show für Salamanda und für das Soundgärtchen bekommen haben, sind die viele Arbeit allemal wert!“