Eigentlich war es als Verkaufsausstellung konzipiert, doch Otto Winkelsträter hielt sich nicht daran. „Unverkäuflich“ hatte er handschriftlich auf das Formular für die Große Deutsche Kunstausstellung 1943 in München geschrieben. Immerhin findet sich unter diesem Wort der vom Künstler geschätzte Wert seines Bildes: 250 Mark. Motiv war eine Taubnessel, ausgeführt als gefärbte Bleistiftzeichnung.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zog der 1901 in Langerfeld-Jesinghausen Geborene nach Lengerich. In der Bauerschaft Schollbruch malte er unter anderem den Hof Meier. Bereits 1955 verstarb der Künstler, den in Lengerich wohl nur wenige Menschen kennen.

Der Sohn eines Textilfabrikanten wurde in seiner künstlerischen Ausbildung auf dem Gymnasium gefördert, malte seine ersten Bilder. Dem Abitur schloss sich eine kaufmännische Lehre an, bevor er an der Barmer Kunstgewerbeschule studierte und eine Ausbildung zum Textildesigner machte. 1927 heiratete Otto Winkelsträter die Weberin Ida Welthöner. Im Zuge seiner Dienstverpflichtung wurde er 1934 in die Heimatstadt seiner Frau, Gütersloh, versetzt. Dort arbeitete er bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs als Abteilungsleiter im Arbeitsamt. Nebenbei war er als Maler tätig.

Seine Werke zeigen fast ausschließlich Stadtansichten und Landschaften in Westfalen, bäuerliche Motive sowie Kräuter und Blumen als Stillleben. Wahrscheinlich wird so auch die Ansicht des Hofes Meier in Schollbruch entstanden sein.

Warum Otto Winkelsträter als Künstler für die Ausstellung in München ausgewählt wurde, ist nicht überliefert. Teilnehmer durften bis zu zehn ihrer Werke dort präsentieren. Wurde ein Bild verkauft, war es möglich, ein anderes in die Ausstellung einzubringen. Vorausgesetzt, es war ein bei der Prüfung der Arbeiten für gut befundenes Werk. Unabdingbar für die Zulassung zur Ausstellung war, dass die Exponate dem nationalsozialistischen Verständnis von deutscher Kunst entsprachen.