In gut vier Wochen entscheiden die Bürgerinnen und Bürger unter anderem darüber, wer dem nächsten Stadtrat angehören wird. Der Wahlkampf läuft, wie an entsprechenden Plakaten an den Straßenrändern unschwer zu erkennen ist.

Doch nicht alles scheint eindeutig geregelt zu sein. Anne Engelhardt , Fraktionssprecherin von Bündnis 90/ Die Grünen , hakt am Montagabend im Haupt- und Finanzausschuss vorsichtshalber nach. „Dürfen Wahlplakate auch an Siedlungsstraßen platziert werden?“, will sie von der Verwaltung wissen.

„Ja“, antwortet Niklas Schulte kurz und knapp. Dann geht der Mitarbeiter im Bürgermeisterbüro und der Wirtschaftsförderung detaillierter auf das Thema ein. Die gute Nachricht vorweg: Die vier im Rat vertretenen Parteien haben alle entsprechende Anträge an die Verwaltung gerichtet. Da an denen nichts zu beanstanden war, hat das Ordnungsamt die Erlaubnis zum Plakatieren gegeben.

Um eine „Materialschlacht“ zu verhindern, gilt wie vor sechs Jahren die Übereinkunft, dass an den Hauptverkehrsachsen in Nord-Süd- beziehungsweise West-Ost-Richtung, maximal 40 Plakate aufgehängt werden. In Siedlungsstraßen, das betont Niklas Schulte, ist Wahlwerbung mittels Plakaten ebenfalls statthaft. Allerdings sind dabei die Vorgaben der Straßenverkehrsordnung einzuhalten. Sprich: Plakate dürfen nicht die Sicht behindern oder Verkehrsteilnehmer ablenken.

Anders die Situation in der Fußgängerzone. „Dort ist Plakatieren nicht zulässig“, sagt der Verwaltungsmitarbeiter. Was für einen Kandidaten, der sich ums Amt des Landrats bewirbt, Konsequenzen gehabt hat: Er hatte in der Fußgängerzone Plakate aufgehängt – und musste sie wieder abnehmen.