Mit Anträgen aus den Reihen der Fraktionen im Stadtrat ist das so eine Sache. Sie werden gestellt – und dann hört man lange nichts mehr davon. Damit wird in der nächsten Legislaturperiode Schluss sein. Der Haupt- und Finanzausschuss hat am Montagabend die Ausführungen der Verwaltung zu diesem Thema zur Kenntnis genommen.

Ausgangspunkt war ein Antrag der CDU-Fraktion, eine Übersicht aller Fraktionsanträge zu erstellen. Darin sollen neben dem Bearbeitungsstand auch die möglichen finanziellen Auswirkungen aufgeführt werden. „Durch die Veröffentlichung dieser Angaben (inklusive der damit verbundenen Kosten) erwartet die CDU-Fraktion die Schaffung von Transparenz und Akzeptanz für die Arbeit des Rates und der Verwaltung“, hatten die Christdemokraten zur Begründung geschrieben.

Die Sitzungssoftware in der Verwaltung macht die Umsetzung des Anliegens möglich. Zu finden sind Anträge und deren Bearbeitungsstand auf der Internetseite der Stadt (www.lengerich.de) unter dem Menü „Ratsinformationssystem“. Farbige Aktenordner symbolisieren den Bearbeitungsstand des jeweiligen Antrags.: Grün steht für Antrag umgesetzt;, Gelb für Antrag in Umsetzung innerhalb der gesetzten Frist; Rot für Antrag in Umsetzung außerhalb der gesetzten Frist; Grau für „Keine Antragskontrolle aktiviert“; ein blaues „i“ weist darauf hin, dass zum Antrag eine Information hinterlegt worden ist.