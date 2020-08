Die Volkshochschule startet ihr Herbstsemester mit vielen neuen Kursusformaten und Sprachangeboten. So ist es möglich, griechisch zu lernen oder sich mit reinen Anfängerkursen – also mit geringen Vorkenntnissen – in Spanisch, Französisch oder Englisch sprachlich fit zu halten. „Die Planungen sind vor dem Lockdown abgeschlossen gewesen und trotzdem“, so erklärt das VHS-Team, „möchten wir alles Erdenkliche möglich machen, um den Kursbetrieb möglichst normal wieder anfahren zu lassen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Daher seien die Kurse den aktuellen Coronaschutzbestimmungen angepasst, die Hygienekonzepte durchgecheckt, es fehle nur der Mut der Teilnehmenden, das Angebot auszuprobieren. Dabei wird auf größtmögliche Kulanz gesetzt. „Alle Dozentinnen und Dozenten wollen situativ handeln und erst einmal ihren Kursus wieder beginnen“, sagt Angelika Weide. Es sei sehr motivierend, wie verständnisvoll alle Beteiligten mit dieser Situation umgingen, stellt die VHS-Leiterin fest.

Los geht‘s heute ab 17 Uhr mit einer Sprachenberatung (Englisch und Französisch) im VHS-Haus. Die Dozentin bietet zudem online Möglichkeiten zum Selbsttest an. Ab der kommenden Woche werden alle Sprachen – Französisch, Englisch, Spanisch, Niederländisch, Kroatisch und Griechisch – an den Start gehen. Dazu lohne der Blick ins neue Programmheft. Die Kurse böten ein breites Spektrum an Didaktik und Methodik. Zudem dürften Interessenten vor einer Buchung an einem Kursusabend reinschnuppern.

In ihrer Mitteilung weist die VHS auf folgende Exkursionen hin, die stattfinden werden: Besuch des Heinz-Nixdorf-Computermuseums Paderborn am Sonntag, 20. September, Abfahrt 9.30 Uhr; Exkursion zur Erinnerungs- und Gedenkstätte Wewelsburg inklusive Führung am Sonntag, 15. November, Abfahrt 9 Uhr; Führung durch das wohninvest-Weserstadion in Bremen am Sonntag, 18. Oktober, Abfahrt 9.30 Uhr.