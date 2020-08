Am Freitag, 21. August, wird es sommerlich leicht im Soundgärtchen an der Bahnhofstraße. Ab 19.30 Uhr spielen die beiden Singer/Songwriter Magnus Ernst und Maik Garthe live auf kleiner Bühne – und zelebrieren zu den Klängen von akustischer Gitarre, Blues­harp und Gesang einen erfrischenden Mix aus Indie-Pop, Rock, Folk, Jazz und Blues, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die beiden Solomusiker aus Hessen, die inzwischen einige gemeinsame Projekte realisiert haben, werden zusammen auf der Bühne stehen. „Diese Kombination,“ so Thomas Haltermann vom Soundgärtchen, „macht das Konzert so spannend.“ Obwohl beide von ihren musikalischen Wurzeln Liedermacher und Sänger sind, unterscheiden sich ihre Stile.

Mit seiner Stimme und seinem Talent für harmonievolle Melodien bedient Magnus Ernst jede Indiepop-Attitüde. Mit seiner aktuellen Single „Fairtrade Cocaine“ hat er aus Sicht der Soundgärtchenmacher „den Sommerhit 2020 schlechthin“ produziert. „Der Song ist nur schwer wieder aus dem Kopf zu kriegen“, gesteht Iris Gottwald.

Maik Garthe setzt mit rauer, rhythmusorientierter Gitarrenarbeit, Bluesharp, Stompbox und sprödem Gesang einen deutlichen Kontrapunkt. Die Inspiration zu seinen Songs zieht er aus dem Schmelztiegel von Blues, Rock’n‘Roll, Country und Folk. In seiner Setliste finden sich neben eigenen Songs auch Stücke, unter anderem von Tom Waits, Johnny Cash, Bob Dylan, Muddy Waters, Chuck Berry und Bruce Springsteen.

„Jeder der beiden ist für sich großartig, in der Kombination bieten sie ein außergewöhnliches Hörerlebnis, vergleichbar mit einem erfrischenden Cocktail aus leichter Süße und dem passenden Drive,“ so Thomas Haltermann. Hunderte kleiner Lichter, Kerzen, bunte Spots und Lampions sollen bei einbrechender Dunkelheit eine besondere Atmosphäre schaffen.

Der personalisierte Eintritt ist frei, es gibt eine Hutsammlung für die Künstler. Eine Anmeldung (E-Mail soundgaertchen@web.de, 0 15 73/83 82 964) im Spielzeugfachgeschäft „Die Wühlmaus“ wird empfohlen. Die Besucherzahl ist auf 100 Personen begrenzt, das Tragen eines Mund-Nasenschutzes auf dem Gelände vorgegeben.