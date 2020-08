Für die kleinen Füße ist es ein großer Schritt: Vor den Ferien noch im Kindergarten, sind die Mädchen und Jungen seit gut einer Woche Schulkinder. Wie die Eingewöhnung in die neue Umgebung läuft, gerade in Zeiten der Corona-Pandemie mit den Abstands- und Hygieneregeln – die Westfälischen Nachrichten haben sich an den Grundschulen Hohne, Intrup und Stadt umgeschaut.

Masken sind auf dem Schulhof in Hohne gerade nicht das Thema. Christina Menkhaus, Klassenlehrerin der 1 b, übt mit ihren Kindern, unterstützt von Kollegin Uta Brühl, einen Tanz ein. Das klappt schon ganz gut. Später geht es wieder in die Klasse. „Wir müssen immer wieder mal ein Kind daran erinnern, im Flur die Maske aufzusetzen“, berichtet Uta Brühl.

Angelika Steinborn ist mit ihrer Klasse 1 a gerade von draußen gekommen. Das vorgegebene Händewaschen geht recht flott über die Bühne. „Zum Glück haben wir drei Waschbecken zur Verfügung“, nennt die Pädagogin den Grund. Und auch die Eltern hätten gut vorgearbeitet in Sachen Maskenpflicht, ergänzt sie.

Auf ihren Plätzen nehmen die Mädchen und Jungen die Masken ab. Angelika Steinborn hält Zettel mit Namen hoch. Die Mädchen und Jungen sollen diese entziffern. Das klappt schon recht gut. Kennenlernen steht auf der Agenda. „Die Kinder kommen aus vielen verschiedenen Kindergärten.“ Nach den Namensschildern wird das Lied „Wer hat den Keks aus der Dose geklaut?“ gesungen und gespielt.

Szenenwechsel an den Kirchpatt. Nicole Seiffert steht vor ihrer Klasse 1 a auf dem Schulhof. Da es mit dem Abstand nicht so recht klappt, haben alle ihren Mund-Nasenschutz aufgesetzt, auch die Lehrerin. Bei den Gymnastikübungen scheint das nicht zu stören. Die Augen über den Masken strahlen.

Karolin Bertram hantiert mit bunten Tüchern. Die Musiklehrerin signalisiert so den Kinder der Klasse 1 c von Marion Krasting, welche Instrumentengruppen spielen sollen. Das klappt schon recht gut. „Für die Mädchen und Jungen ist es schon eine Umstellung“, erzählt sie. Im Kindergarten hätten sie viel Freispielzeit gehabt. In den ersten Tagen werde das durch Extrapausen kompensiert. Jetzt hält sie alle Tücher hoch, das Finale furioso steht an.

Es ist bis auf den Flur zu hören, doch im Nachbar-Klassenzimmer der 1 b von Nadine Schallenberg ist es sehr ruhig. Die Mädchen und Jungen sind vertieft in eine Bastelarbeit. Buntstifte, Schere und Kleber liegen auf den Tischen. Die Klassenlehrerin und ihre Kollegin Nadine Dierkes gehen von Tisch zu Tisch, geben Tipps, wenn etwas nicht klappen will.

„Hello“ schallt es dem Besucher im Gebäude an der Banningstraße entgegen. In der Klasse 1 b der Grundschule Intrup von Uta Degen-Igelbrink unterrichtet Anke Kattmann-Rhodes Englisch. Eine Stunde in der Woche werden die Kinder an diese Sprache herangeführt. Mit offenen Mündern lauschen sie dem Dialog zwischen Lehrerin und Redakteur. Viel verstehen sie nicht, die Konversation ist in Englisch. Immerhin haben sie die Antwort parat, wenn Anke Kattmann-Rhodes sie auffordert: „Tell me your name.“

„Die Kinder sind super drauf für die erste Schulwoche“, strahlt Jutta Patzak, Klassenlehrerin der 1 a. Sehr motiviert seien die Mädchen und Jungen. Nicht nur beim Tragen des Mund-Nasenschutzes, sondern auch bei der Handhygiene. „Das muss sich schon in den Kindergärten gut eingespielt haben“, ist sie überzeugt. Es ist kurz vor Unterrichtsschluss. Jutta Patzak hat für jedes Kind eine Überraschung. „Bitte packt sie in die gelbe Postmappe für eure Eltern“, sagt sie den Erstklässlern.

Beim Übergang vom Kindergarten zur Schule sind die Erstklässler auf einem guten Weg. Das steht nach diesem Vormittag fest. Ein Manko spricht Gisela Marstatt, Rektorin der Grundschule Hohne, an: „Wir haben nur zwei Gesichtsschutz-Masken mit Plexiglasscheiben. Da könnten wir noch mehr gebrauchen.“ Mit Unterstützung von Spendern wäre das leicht zu machen.