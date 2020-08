Mit 13 bricht eine Welt zusammen

Mit 13 Jahren ist für Sabrina Kamper eine Welt zusammengebrochen: die Teenager ist taub. Heute ist ein Lächeln auf ihrem Gesicht, wenn sie von dieser Zeit und ihrer Kindheit erzählt. Dabei ist dem Zuhörer eher mulmig zumute.

Im Alter von drei Jahren wird bei dem Mädchen festgestellt, dass es nicht so auf Geräusche reagiert, wie es sein sollte. Sabrina Kamper erhält ein Hörgerät. Doch ihre Leidensgeschichte ist damit nicht beendet, im Gegenteil. „In den darauffolgenden Jahren habe ich acht Hörstürze gehabt. Warum, weiß niemand“, erzählt sie. Mit 13 dann die Diagnose taub.

Einzige Lösung ist ein Cochlea-Implantat. Dabei wird ein Magnet samt Elektrodenfaden im Ohr implantiert, die feinen Elektroden werden an verschiedenen Punkten in der Hörschnecke fixiert. „Ich hatte Muffe davor, aber der Wille war stärker“, erinnert sie sich an diese Zeit. Die 13-Jährige will wieder hören.

Wie es war, mit dem klassischen Hörgerät Geräusche wahrzunehmen, „daran habe ich keine Erinnerung“. Dafür weiß Sabrina Kamper genau, wie es sechs Wochen nach der Operation bei der ersten Anpassung des Prozessors war: wie ein Stromstoß, der durch den Kopf fährt. Doch ihr Wille besiegt alle Widrigkeiten: „Ich musste jeden Buchstaben neu lernen. Das hat Wochen gedauert.“ Insgesamt hat es vier Jahre gedauert, bis sie so hört wie heute. „Letztendlich haben sich alle Strapazen gelohnt, sonst hätte ich den Beruf zur Hörakustikerin niemals ausüben können, in dem ich nun schön über zehn Jahre tätig bin“, sagt Sabrina Kamper.

Wie sich dieses Hören von dem eines Menschen ohne Cochlea-Implantat unterscheidet, demonstriert Katharina Peters von dem Unternehmen Wagner Hörgeräte mit einem entsprechenden Computerprogramm. „Das hört sich an wie ein Stimmverzerrer am Telefon und auch noch künstlich“, beschreibt die Hörakustikmeisterin den Klang.

Bei Musik ist der Text nicht zu verstehen

Von einem normalen Hörempfinden ist sie weit entfernt, weiß Sabrina Kamper. Das merke sie bei Musik. „Ich spüre die Bässe, aber um den Text zu verstehen, müsste ich ihn mitlesen.“

Ein Leben ohne die Cochlea-Implantate kann sie sich nicht vorstellen. „Das Teil im Ohr bleibt lebenslang dort an Ort und Stelle“, zeigt die 27-Jährige auf ein entsprechendes Modell. Dann greift sie ins Haar, legt den Knopf auf den Tisch, der zu ihrem linken Ohr gehört. „Durch den Magnet im Kopf sitzt der Prozessor außen bombenfest“, kommt sie einer entsprechenden Frage zuvor. Haare an der Stelle scheren, wo der Knopf sitzt? Sie lacht, schüttelt den Kopf und sagt „nein“.

Störungen im Schlaf durch laute Geräusche sind ihr fremd. Nachts liegen ihre beiden Knöpfe im Trocknungsgerät. Jedes der beiden kleinen Geräte verfügt über zwei Mikrofon- Öffnungen und zwei Batterien. Letztere müssen täglich gewechselt werden. „Das zahlt die Krankenkasse“, fügt sie hinzu. Die Technik im Prozessor ortet die Geräuschquelle, dämpft teils eventuelle Störgeräusche.

Also alles in Butter? Katharina Peters und Sabrina Kamper schauen sich an und lachen. Dann erzählt die Implantat-Trägerin von der Pflege des Gerätes. Mit einem feuchten Tuch abwischen, abends in ein Trocknungsgerät legen und alle drei Monate die Mikrofon-Schutzfilter wechseln. Letzteres ist sehr diffizil und bedeutet für die Betroffenen, nach Hannover fahren zu müssen. Das ist jetzt nicht mehr nötig.

Sabrina Kamper hat nicht nur ihren „Traumberuf“ erlernt, sie hat sich, gemeinsam mit Katharina Peters, entsprechend fortgebildet und die Qualifikation erworben, an ihrem Arbeitsplatz bei der Firma Wagner Hörgeräte den Rund-um-Service für Implantate der Firma Cochlea anzubieten.

„Die Kunden sind begeistert, weil Sabrina Kamper ihnen zeigt, was mit Cochlea-Implantaten alles geht und wie die Lebensqualität enorm steigt. Sie beherrscht auch die deutsche Gebärdensprache, was für einige Kunden ein sehr großer Vorteil ist. Außerdem empfehlen wir regelmäßig bei uns einen kostenlosen Hör- und Sehtest zu machen, damit man bei einer möglichen Einschränkung schnellstmöglich handeln kann.“ Mit diesen Worten fasst die Geschäftsführerin Karin Wagner ihre Eindrücke zusammen. Sie führt in der Tecklenburger Straße 16 das Geschäft Wagner Optik und Wagner Hörgeräte.

Wer neugierig geworden ist und sein Gehör testen will, kann sich im Internet (www.ich-will-hoeren.de) oder im Geschäft einen Eindruck verschaffen.