Es ist eine ungewöhnliche Kombination: Großformatige Acryl-Bilder auf Holz und Leinwand sowie Schwarz-Weiß-Tierfotografien. Im Kunstraum 3 an der Bahnhofstraße haben Luise Raithel und Arnd Tillmann diese Exponate zusammengestellt.

„Ich lasse dem Betrachter die Freiheit, in den Bilder eigene Motive zu entdecken“, sagt die 25-Jährige. Was beim Blick auf das Bild „sparkling live“ (prickelndes Leben) zu einem intensiven Dialog mit der in Wedel (Schleswig-Holstein) vor den Toren Hamburgs lebenden Künstlerin führt.

Seit zwölf Jahren malt sie, hat nach eigenen Angaben verschiedene Stile ausprobiert und experimentiert. „Das ist es jetzt“, stellt sie mit Blick auf ihre Arbeiten fest. Wobei sie nicht zum Pinsel, sondern zu verschiedenen Rollen greift, um die Farbe aufzutragen. Dabei spielt sie zudem mit der Feuchtigkeit, um so Strukturen zu schaffen.

„Ich weiß am Anfang nicht, wie das fertige Bild aussehen wird“, beantwortet sie die entsprechende Frage im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten. Luise Raithel beeinflusst nach eigenen Angaben den Schaffensprozess, in dessen Verlauf sie ihre innere Stimmung ins Werk einfließen lässt.

Dass sie im Kunstraum 3 ausstellt, verdankt sie einer Freundin. „Die kommt aus Lengerich und hat mir gesagt, als ich nach einer Möglichkeit für eine Ausstellung suchte, ich sollte mich an den Kunstraum 3 wenden.“

Arnd Tillmann ist Lengericher und als Fotograf kein Unbekannter. Bislang hat er sich vorwiegend auf Landschaftsmotive konzentriert. Jetzt hat er sich „die Einwohner“ vorgenommen. In den vergangenen Monaten sei er sehr viel in Landschaftsschutzgebieten und Parks unterwegs gewesen.

Aufgenommen hat er die Fotos mit Filmen. Die Abzüge habe er gescannt und gedruckt, erläutert er sein Vorgehen. Entstanden sind so Bilder von Tieren, die einem nicht jeden Tag über den Weg laufen.

Die Ausstellung im Kunstraum 3, Bahnhofstraße 3, ist bis Ende September dienstags bis sonntags, jeweils von 17 bis 20 Uhr, geöffnet.