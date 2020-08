Monatlicher Fahrtag für Modellbahner

Wer hatte sie nicht zu Hause als Kind oder Jugendlicher in den 1960er und 1970er Jahren: eine Modellbahn von Märklin , Trix oder Fleischmann? Die Blütezeit der Modellbahnbranche ist vorbei. Marken wie Märklin, LGB, Roco, Fleischmann, Trix oder Faller waren schon in der Insolvenz und teilweise wie ein „Phönix aus der Asche“ wieder auferstanden, schreiben die Eisenbahnfreunde Lengerich.

Die Corona-Pandemie hat der Modellbahn-Branche, insbesondere dem Einzelhandel im Geschäft, zugesetzt. Der Online-Handel blühte zwischen März und Juni auf. Die Eisenbahnfreunde haben nach eigenen Angaben während dieser Zeit bei einem Osnabrücker Fachhändler per Telefon oder Internet bestellt und die Ware nach Absprache abgeholt oder auch andere Möglichkeiten zum Kauf von Modellbahnartikeln genutzt.

In dieser Zeit sind unter anderem eine neue Siedlung entlang des Bahndamms, eine neue Blockstelle und eine Feld-Prozession im Modell nachgebildet worden. Ebenso wurde an der Vervollständigung der digitalen Anlagensteuerung gearbeitet. Die regelmäßigen Vereinsabende haben über fast zehn Wochen nicht stattfinden können.

Auch den Eisenbahnfreunden hat Corona zugesetzt (WN berichteten). Keine Öffentlichkeitsveranstaltungen und somit keine Besucher. An den Tagen der offenen Tür war auch die Modellbahn immer ein gut besuchter Teil der Gesamtveranstaltungen, insbesondere zu Pfingsten. Nun machen sich die Modellbahner Gedanken, wie ihr mittlerweile sehr teures Hobby aufgrund fehlenden Publikums und damit verbundener fehlender Erträge finanziert werden kann. Die Beitragseinnahmen bei den Eisenbahnfreunden dienen dem Gebäudeunterhalt und den Betriebskosten.

Ein überall vertretenes Problem wird immer deutlicher. Mehr als zwei Drittel der aktiven Mitglieder sind 60 Jahre und älter. Das älteste Mitglied (Gründungsmitglied) zählt schon 87 Lenze. Der Nachwuchs:, zwei junge Männer im Alter von 18 beziehungsweise 23 Jahren und ein 17-jähriger Jugendlicher. Da ist Luft nach oben – sowohl bei der angedachten Restaurierung von Feldbahnfahrzeugen als auch beim Modellbau, schreibt der Verein

Die Eisenbahnfreunde realisieren seit vielen Jahren in den Herbst- und Wintermonaten einen internen Modellbahn-Fahrtag. Für den gelten jetzt, bedingt durch Corona, begrenzte Teilnehmerzahl, Desinfektion, Abstand und Maskenpflicht. Gleichwohl lädt der Verein dazu ein, mit einem eigenen Modellfahrzeug am Fahrbetrieb teilzunehmen. Voraussetzungen: Die Lokomotive muss digital betrieben werden können, somit einen eigenen Decoder aufweisen, und für das 2-Leiter Gleichstrom-System geeignet sein.

Der erste Fahrtag wird am Donnerstag, 3. September, ab 19 Uhr stattfinden. Sollten Fahrzeuge für einen Fahrbetrieb mitgebracht werden, müssen diese nach Terminabstimmung eine Woche vorher – für den ersten Fahrtag am Donnerstag 27. August – zum Einmessen in das Betriebssystem gebracht werden. Eine Woche später kann die Lokomotive auf der Anlage in den Betriebsdienst gehen.

Die Eisenbahnfreunde gehen aufgrund der Gegebenheiten im Vereinsheim und den ordnungsrechtlichen Vorgaben davon aus, dass maximal drei Besucher, unter Beachtung der Auflagen, an einem Fahrabend als Gäste teilnehmen können. Geplant sind als Fahrtage jeweils der erste Donnerstag im Monat von September bis einschließlich März 2021. Ob es einen, wie in den Vorjahren zum Jahreswechsel oder spätestens im Januar üblich, großen Modellbahntag mit vielen Zügen auf der Anlage geben wird, bleibt abzuwarten.

Modellbahner, die ihre Lokmodelle zwecks Betriebsteilnahme einmessen lassen möchten, sollten eine Anfrage (E-Mail modellbahn@eisenbahnfreunde-lengerich.de) schicken.