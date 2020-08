Die Arbeitsgruppe „Öko-faire Gemeinde“ in der Pfarrei Seliger Niels Stensen lädt am Dienstag, 1. September, zu einem Gesprächs- und Vortragsabend zum Thema „Insektensterben und die Auswirkungen auf unser Ökosystem“ ein. Als Referent wurde Hobbyimker Björn Knemöller aus Leeden gewonnen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Arbeitsgruppe sieht den Vortragsabend als inhaltliche Ergänzung zur Arbeit der Projektgruppen in den Gemeinden. Diese sind zur Zeit damit befasst, die verschiedenen Einrichtungen und Anlagen der Pfarrei in ihrem Bestand nach ökologischen, fairen und nachhaltigen Kriterien mit Hilfe vorgegebener Checklisten zu erfassen.

Obwohl das Insektensterben immer einmal wieder Thema in den Medien ist, sei das öffentliche Bewusstsein für diese Problematik noch verhältnismäßig gering, stellt die Arbeitsgruppe im Einladungsschreiben fest. Angeregt durch den Impulsvortrag von Björn Knemöller soll an dem Abend der Frage nachgegangen werden, was im persönlichen Umfeld und in der Gemeinde in Zukunft für eine insektenfreundlichere Umwelt getan werden kann.

Der Vortragsabend beginnt um 19.30 Uhr im Gemeindehaus St. Margareta, Bahnhofstraße 113. Da coronabedingt die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitten die Organisatoren bis Montag, 31. August, um Anmeldung im Pfarrbüro ( 0 54 81/ 84 61 590, E-Mail selnielsstensen-lengerich@bistum-muenster.de).