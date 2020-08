Bei der Eröffnung war davon indes nur noch am Rande die Rede. Das junge Zielpublikum war mit Worten wie „geil“, „krass“ und „cool“ voll des Lobes für die Anlage.

Was auf der möglich ist, zeigten direkt nach dem obligatorischen Durchschneiden eines Bandes Ingo Naschold und Marc Diekmann. Ersterer ist der Planer des Pumptracks und zugleich ein guter Skateboarder, zweiterer ein Mountainbike-Profi und Youtuber. Nachdem sie ihre rasanten Premierenrunden gedreht hatten, konnten die viele jungen Gäste, die zur Feierstunde gekommen waren, endlich starten. Eine rund siebenjährige Wartezeit hatte damit ein Ende.

Daran erinnerte auch Bürgermeister Wilhelm Möhrke. Er blickte auf „etliche Ratsbeschlüsse, Ausschusssitzungen und Diskussionen“ zurück, zeigte sich „stolz und dankbar“, dass schlussendlich über die Parteigrenzen hinweg der Neubau in seiner jetzigen Form abgesegnet wurde.

Und da zur Finanzierung auch Mittel aus dem sogenannten Leader-Programm der EU zur Förderung des ländlichen Raums flossen und über die Verteilung dieser Gelder Dritte mitzuentscheiden hatten, standen mit Kreisdirektor Dr. Martin Sommer und Frank Nießen auch Redner aus Steinfurt und Münster am Mikrofon, die unter anderem von einem „tollen Projekt“ sprachen. Mit Blick aufs Sturzrisiko – es gilt Helmpflicht auf dem Pumptrack – gab Frank Nießen zudem mit einer Portion Ironie das Motto „Schlaua durch Aua“ für die Anlage aus.

Planer Ingo Naschold erklärte dem Publikum, dass der Asphalt anders als im Straßenbau „händisch“ aufgetragen werde, eine Aufgabe, die eigens von Spezialfirmen übernommen werde. Anders als bei einer klassischen Skateanlage gehen es bei einer Pumptrack nicht vorrangig um Sprünge, sondern ums Rollen und um Geschwindigkeit, Genutzt würden sie in der Regel überwiegend von Mountainbikern, aber seien eben auch für Skater und Scooter (Roller) geeignet. Die Herausforderung beim Bau sei es, dass die Wellenformen den gewünschten Rolleigenschaften gerecht werden. In Lengerich, so der erste Eindruck, scheinen die Verantwortlichen diesem Anspruch gerecht zu werden. Gegenüber den WN versprach Naschold, dass die Lebensdauer der Anlage „mindestens 15 Jahre“ betrage.