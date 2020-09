Drei Wochen ohne Auto

Den Autoschlüssel, verspricht Nils Niemeyer , werde er seiner Frau geben und dann drei Wochen nicht mehr in die Hand nehmen. Am Donnerstag, 10. September, wird es so weit sein. Dann startet in fast 1500 Kommunen in Deutschland die Aktion Stadtradeln. Lengerich ist erstmals dabei. Und der 40-Jährige ist einer von denen, die sich vor Ort beteiligen.

Der Familienvater hat sich vorgenommen, bis zum 30. September – dann endet Stadtradeln 2020 – komplett auf den Pkw zu verzichten. Stattdessen setzt er aufs Rad oder besser gesagt: auf seine Räder. Wenn es jemanden gibt, der prädestiniert ist, während des Wettbewerbszeitraums im Alltag möglichst viele Kilometer in die Pedalen tretend zurückzulegen, dann definitiv Nils Niemeyer.

„Ja, ich glaube schon“, antwortet er auf die Frage, ob er ein passionierter Radfahrer sei. In jungen Jahren hat Nils Niemeyer Radrennen gefahren, heute ist er Vorsitzender des RSV Concordia und somit dem Sport weiter eng verbunden. Daheim steht nicht ein Fahrrad, sondern gleich ein kleiner Fuhrpark mit Mountain- und Urbanbike, Tourenrad und natürlich ein paar Rennrädern. Regelmäßig macht er Touren, allein oder mit Freunden. „Aber“, sagt er, „ich würde durchaus gerne noch mehr fahren.“

Da kam die Stadtradeln-Aktion gerade recht. Von der hat der Lengericher, wie er erzählt, ganz nebenbei erfahren, als er in seiner Funktion als Concordia-Vorsitzender ein Gespräch mit der Stadtverwaltung führte. So wuchs der Gedanke, drei Woche komplett auf den Pkw zu verzichten – was zur Teilnahme an dem Wettbewerb allerdings keine Pflicht ist. Von daheim ins Büro an der Bahnhofstraße seien es etwa fünf Kilometer, erzählt der Jurist. Macht am Tag zehn Kilometer. Zwar habe er als Notar vergleichsweise wenige Außentermine, doch es sei schon möglich, dass er auch einmal zum Amtsgericht Tecklenburg muss. Das wären pro Hin- und Rückfahrt so um die 15 Kilometer. Für Einkäufe hat er sich eigens noch einen Anhänger besorgt. Daheim steht zudem noch ein Kinderanhänger. Nils Niemeyer scheint für alles gewappnet zu sein. Die Ausrüstung für schlechtes Wetter hat er, fast selbstredend, ebenfalls parat.

Der 40-Jährige spricht davon, durchs Stadtradeln einmal die übliche „Komfortzone“ zu verlassen. „Das ist für mich der Reiz an der Sache.“ Bereits zu Beginn der Corona-Krise, als sich Deutschland im weitgehenden Lockdown befand und kaum Verkehr auf den Straßen war, sei er zwei Wochen lang jeden Tag mit dem Rad ins Büro gefahren. „Ich hatte keine Außentermine und das Wetter war damals ja richtig gut.“

Über Lengerich als Fahrradstadt hat er ein recht klares Bild: Positiv sei natürlich die lange Strecke quer durch die Stadt entlang der TWE-Strecke. „Auf der ist man oft allein“, wundert sich der RSV-Vorsitzende, dass der Weg von nur wenigen Radlern genutzt wird.

Zudem biete Lengerich im Außenbereich viele schöne Wege abseits der stark befahrenen Hauptverkehrsstraßen. Negativ vermerkt er, dass es hier und da an guten, sprich sicheren Verbindungen in die Nachbarorte mangelt. Nach Leeden sei das der Fall, Richtung Hagen/Osnabrück oder auch nach Tecklenburg.

Grundsätzlich, so seine Einschätzung, gebe es in Lengerich sicher noch einiges an Potenzial, um mehr Bürger dafür zu gewinnen, öfter Wege mit dem Fahrrad zurückzulegen und weniger mit dem Auto.