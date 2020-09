Der Poesie folgt die pure Energie

Der vorletzte Konzertabend 2020 im Soundgärtchen hatte alles, was diese Veranstaltungsreihe in der Bahnhofstraße 28 so besonders macht: gute Musiker, ein stimmungsvolles Ambiente und ebenso zugewandte wie begeisterungsfähige Besucher. Die feierten die Singer/Songwriterin Lia und das Liedermacherduo Frink am Ende einer zweieinhalbstündigen Show mit großem Applaus.

„Für uns Musiker ist es leicht, in einer so schönen Atmosphäre und mit diesem fantastischen Publikum gut zu sein“, resümierte David Hahne von Frink zufrieden. Ihre deutschsprachigen Songs, von Frank Romeike mit rauer Stimme mal geflüstert, mal voller wilder Energie hinausgeschrien, formen die beiden Musiker mit akustischer Gitarrenbegleitung zu einem „großartigen Gefühlskino, das Gänsehaut macht“, so das Fazit einer Besucherin.

„Liebe, Bier und Lieder“ lautet das Motto von Frink, und auf die Frage, ob die Songs Spiegel seiner Seele seien, antwortete Frank Romeike augenzwinkernd mit einem Kopfnicken: „Echte Gefühle“ über Träume, Freundschaft, Abschied und Liebe, mit denen Frink im vollbesetzten Soundgärtchen laut Pressemitteilung „großartig ankamen“.

Eröffnet hatte den Abend Lia, die sich „im Handumdrehen mit ihrem Charme und unglaublicher Energie in die Herzen der Zuschauer gespielt hat“, so Thomas Haltermann vom Soundgärtchen-Team. In ihren Songs zwischen gefühlvollem Folk und rhythmischem Rock mischt Lia immer wieder deutsche und englische Textzeilen miteinander: „Songwriting ist bei mir ein sehr intuitiver Prozess. Und wenn mir dann eine Zeile auf Deutsch in den Sinn kommt, obwohl der Song in Englisch ist, dann switche ich fröhlich zwischen den Sprachen hin und her.“

Mucksmäuschenstill wurde es im ohnehin sehr konzentriert zuhörenden Publikum bei ihrer A-cappella-Version eines von Frederik Vahle komponierten Songs. Mit Lias Text wurde das ursprüngliche Schlaflied zu einem Weckruf für Demokratie und gegen Ausgrenzung und Hass. Der Beifall war riesig – und Lia freute sich, „dass das Lied so gut bei euch ankommt.“

„Heute schweben wir alle ein bisschen auf Lia-Wolken,“ sagte Thomas Haltermann lachend nach dem Konzert und spiegelte damit wohl das Gefühl vieler Zuhörer wider: „Sie hat einen unglaublichen Spannungsbogen auf die Bühne gezaubert: ausgelassen, stimmgewaltig, poetisch – bis zu einer großen Ernsthaftigkeit. Beeindruckend!“ Auch Iris Gottwald vom Soundgärtchen war begeistert von dem inzwischen sechsten Konzertabend im Soundgärtchen: „Der Kontrast zwischen Lias Leichtigkeit und dem heftigen Gefühlsgewitter von Frink ist bei den Konzertbesuchern fantastisch angekommen. Es gab so viele Komplimente nach der Show – wir sind happy.“

Am Freitag, 11. September, bietet sich ab 19.30 Uhr letztmalig die Gelegenheit, in diesem Jahr ein Soundgärtchen-Konzert live zu erleben. Nach dem Auftritt von Moe & Joschka Brings geht das Soundgärtchen erst einmal in die Winterpause.