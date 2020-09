Arbeiten an einer „Zäsur“

Steht das Diakonische Werk im Kirchenkreis Tecklenburg vor einer Verschmelzung mit dem Diakonischen Werk Steinfurt-Coesfeld-Borken? Sollte die Mitgliederversammlung, die am Montag, 14. September, stattfindet, einem entsprechenden Richtungsbeschluss zustimmen, dürfte alles darauf hinauslaufen. Zwar sagt Stefan Zimmermann , geschäftsführender Vorstand, es werde noch nichts endgültig entschieden, aber ein Zurück scheint nach einem „Ja“ mehr als unwahrscheinlich. Am 21. März 2021 könnte der Zusammenschluss dann Realität werden.

Superintendent André Ost nennt es eine „Zäsur“, die da für Kirchenkreis und Kirchengemeinden – sie sind neben der Reha GmbH und der Evangelischen Perthes-Stiftung die Mitglieder – anstehe. Seit über einem Jahr, so Ost und Zimmermann, werde auf Vorstands- und Verwaltungsratebene an dem Vorhaben gearbeitet. Entsprechende Gedankenspiele, fügt der Superintendent hinzu, habe es bereits wesentlich früher gegeben. Gründe für ein Zusammengehen gibt es beim hiesigen Diakonischen Werk einige.

Zimmermann sagt, dass sich Umsatz und Mitarbeiterzahl (aktuell 385) in den vergangenen 15 Jahren verdoppelt hätten. Die internen Strukturen seien diesem Wachstum bislang aber nicht angepasst worden. Um den bereits bestehenden Erfordernissen gerecht zu werden und um ein weiteres Größerwerden überhaupt möglich zu machen, seien Umstrukturierungen erforderlich. Der Vorstand spricht davon, dass bei einem Zusammenschluss mit Steinfurt-Coesfeld-Borken die Möglichkeit gegeben sei, eine Fachbereichsleiter-Ebene zu schaffen. Positiv vermerken er und Ost zudem die „vielen Überschneidungen“, die es in der Arbeit der beiden Diakonischen Werke gebe und durch die Synergieeffekte erzielt werden könnten. So sei das Beratungsangebot teilweise „1:1“ vergleichbar. Allerdings ist die personelle Schwerpunktsetzung jeweils eine andere. Während nach den Worten von Zimmermann etwa 100 der 160 Beschäftigten des Diakonischen Werks Steinfurt-Coesfeld-Borken im Bereich Offene Ganztagsgrundschulen (OGS) tätig sind, arbeitet der Großteil (280) in Tecklenburg in der Ambulanten Pflege.

Aber auch diese Unterschiede wertet das Duo als Fakt, der vorteilhaft sein könne. Nämlich dann, wenn die jeweiligen Erfahrungen allen im neuen Diakonischen Werk, das auch einen neuen Namen bekommen soll, zugute kommen. „Ost: „Es wird ein Geben und Nehmen.“ Stefan Zimmermann erinnert beispielhaft daran, dass die OGS ab 2022 in allen Kommunen verpflichtend werden und daran, dass in der Pflege der Bedarf an Mitarbeitern immens sei. „Die Stabilität eines großen Arbeitgebers kann da attraktiv wirken.“

Bereits am 1. September hat die Mitgliederversammlung des Diakonischen Werkes Steinfurt-Coesfeld-Borken einstimmig dafür gestimmt, die Planungen für den Zusammenschluss weiter voran zu treiben. Wird es im kommenden Jahr konkret, würde Frank Zimmermann alleiniger kaufmännischer Vorstand, da sein Pendant Heinz van Goer in den Ruhestand geht. Anders sieht es in Sachen theologischer Vorstand aus: Pfarrer Jürgen Nass (Tecklenburg) soll sein Amt ebenso fortführen wie Matthias Hövelmann (Steinfurt-Coesfeld-Borken).

Superintendent Ost wertet das als wichtige Komponente im Gesamtprozess. Denn diese Personalien sollen mit dazu beitragen, dass auch ein erheblich größeres Diakonisches Werk „gemeindenah“ bleibe und stark zur „Identifizierung“ mit der Kirche vor Ort beitrage. Er fügt in diesem Zusammenhang noch einen Satz hinzu: „Standortmäßig wird sich für Tecklenburg nichts verändern.“