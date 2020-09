Am Sonntag, 13. September, findet die Veranstaltung „Meditation über den Heiligen Franziskus“ mit Jessica Burri (Sopran und Dulcimer) in der Stadtkirche Lengerich statt.

Franziskus ist laut Pressemitteilung der Veranstalter einer der beliebtesten Heiligen. Seine Botschaft berühre viele Menschen aller Konfessionen. Sein „Sonnengesang“ wurde ursprünglich gesungen, die Musik ist jedoch nicht überliefert. Jessica Burri hat sich von seinen und von Klara von Assisis Schriften inspirieren lassen. Es entstanden besondere Kompositionen mit einer Vielzahl von Klanginstrumenten: Neben Gesang und Dulcimer benutzt Jessica Burri Instrumente wie Klangschalen, Flöten und Schlaginstrumente. Vier alte Legenden werden erzählt und passende Lieder dazu gesungen. Die Zuhörer sind eingeladen, sich auf die Aussagen des Heiligen Franziskus in neuen Musikstücken einzulassen.

Jessica Burri ist in den USA geboren und studierte nach dem Besuch der Eastman School of Music an der Musikhochschule Köln. Seit vielen Jahren tritt sie als Sopranistin in Deutschland und anderen Ländern Europas mit einem äußerst vielseitigen Opern- und Konzertrepertoire sowie mit eigenen Kompositionen auf und kreiert auch zusammen mit anderen Künstlern besondere Arrangements für die verschiedensten Anlässe, heißt es in einer Pressemitteilung. So trat sie unter anderem auch vor König Carl Gustav und Königin Silvia von Schweden auf. Jessica Burri hat sich auf eine besondere Kunst des Erzählens spezialisiert: In ihren Auftritten entführt sie Hörer und Zuschauer auf eine Reise in einzigartige Klang-, Erlebnis- und Bilderwelten.

Ihre besondere Liebe gilt dem Spiel des Hammered Dulcimer, einem historischen Saiteninstrument aus England. Ähnlich wie eine Zither gezupft oder mit feinen Hämmerchen geschlagen, entfaltet sich ein Klangspektrum, das durch den besonderen Obertonreichtum besticht. Vermutlich ist Jessica Burri die einzige klassische Sängerin, die sich selbst auf dem Dulcimer begleitet, informieren die Veranstalter.

Das Konzert beginnt um 17 Uhr, Einlass ist ab 16.30 Uhr. Die Zuhörer werden um rechtzeitiges Erscheinen gebeten, damit das Corona-Schutzkonzept eingehalten werden kann. Der Eintritt kostet zehn Euro, ermäßigt acht Euro.