Eine Geschichte von vielen

Seit 2017 gedenkt die LWL-Klinik jedes Jahr der 440 ehemaligen Patienten, die während der NS-Zeit der Rassenideologie der Nationalsozialisten zum Opfer gefallen und getötet worden sind. Dieses dunkle Kapitel der eigenen Geschichte war auch Anlass, vor drei Jahren einen Gedenkpfad auf dem Gelände der Klinik zu schaffen. Am Montag, 21. September, wird wieder zum „Aktiven Erinnern“ eingeladen. Aufgrund der Corona-Pandemie bleibt es diesmal bei einer internen Veranstaltung, an der auch Familienangehörige der Opfer teilnehmen können. Die breite Öffentlichkeit bekommt gleichwohl Gelegenheit, teilzuhaben.

Das passiert mit zeitlichem Verzug und dann ausschließlich online über Youtube. Die Verantwortlichen sind überzeugt, dass auch das eine adäquate Möglichkeit ist, dem Programm zu folgen. Im Mittelpunkt stehen wird dabei eine Lesung mit Barbara Stellbrink-Kesy .

Ihre Großtante Irmgard Heiss wurde am 26. August 1941 aus der damaligen Provinzialheilanstalt Lengerich nach Weilmünster gebracht, um sie dort zu töten. Dieses Stück Familiengeschichte hat Barbara Stellbrink-Kesy in einem Buch verarbeitet, das, so die Organisatoren Stephan Bögershausen (stellvertretender Pflegedienstleiter) und Dr. Jörg Wittenhaus (Chefarzt der Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie Rheine und Mitglied des Arbeitskreises Gedenkpfad), in Kürze erscheinen solle. Teilweise ist das Werk dokumentarisch angelegt, teilweise fiktiv. Es vermittle sehr gut die „Zustände in der damaligen Zeit“, lobt Bögershausen. Die Autorin sagt, sie reflektiere die Lebenswirklichkeit ihrer Großtante.

Die Teilnehmer treffen sich zuvor, um dem Gedenkpfad, der von der Pforte bis in den Innenhof des Hauptgebäudes führt, zu folgen. Es soll eine „meditative Gestaltung“ an der dortigen Namenstafel geben. Bürgermeister Wilhelm Möhrke wird sprechen und Stephan Bögershausen darüber informieren, was im vergangenen Jahr bezüglich des „Aktiven Erinnerns“ passiert ist.

Er und Dr. Jörg Wittenhaus betonen, dass die Familien der 440 Toten durch den Gedenkpfad und die Aufarbeitung „ein Stück Geschichte zurückbekommen“. Beispielhaft berichten sie von einer Lengericherin, die anlässlich ihre 75. Geburtstages im März mit ihren Gästen zum Gedenkpfad gekommen sei, um ihres Onkel zu gedenken, der zu den NS-Opfern gehörte. Bemerkenswert sei auch der Kontakt zu einem Mann aus Dänemark gewesen. Der sei über Youtube auf die LWL-Klinik und den Gedenkpfad aufmerksam geworden. Bögershausen erzählt, dass er so die Chance bekommen habe, „die Krankengeschichte seines Onkels Willi aufzuarbeiten“. Auch der war einst in der Provinzialanstalt. Diese Geschichte habe zwar nichts mit den erschütternden Geschehnissen rund um die 440 Toten zu tun gehabt, so der stellvertretende Pflegedienstleiter, zeige jedoch auch, wie wenig oft in den Familien über die Patienten gesprochen worden sei. Der Neffe entschloss sich im Frühjahr kurzerhand, aus Dänemark nach Lengerich zu kommen, um sich an einem Wochenende Klinik und Gedenkpfad anzuschauen.

Das Video über die Gedenkveranstaltung am 21. September soll etwa drei Wochen später fertig sein und bei Youtube online gehen.