Zwei Freunde, ein Unfall, zwei Versionen

Einiges war ungewöhnlich in dieser Berufungsverhandlung vor dem Landgericht Münster . Das stellte im Verlauf der Sitzung am Mittwoch auch der Vorsitzende Richter fest. Zu verantworten hatte sich ein Lengericher. Der war in erster Instanz vom Amtsgericht Tecklenburg wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden.

Am 4. Februar 2018 gegen vier Uhr morgens ereignete sich bei Nebel auf glatter Straße auf dem Höster Damm ein Verkehrsunfall. In einer Kurve kam ein Auto von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, einer der beiden 18-jährigen Insassen erlitt leichte Verletzungen.

Am nächsten Tag erschien ein junger Mann auf der Polizeiwache Lengerich, um den Unfall anzuzeigen. Dabei erklärte er, sowohl Halter als auch der Fahrzeugführer des Pkw gewesen zu sein. Eine Blutprobe ergab bei ihm einen erhöhten Blutalkoholwert. Der im Krankenhaus von Beamten vernommene Beifahrer bestätigte die Version seines Kumpels.

Zwei Tage später korrigierte der 18-Jährige, der zur Polizei gegangen war, gegenüber seinem Anwalt allerdings die Geschichte vom Ablauf des Abends. Nun berichtete er, sein Freund habe das Auto gefahren und den Unfall verursacht. Aus Angst vor den Eltern und ohne die Folgen abzuschätzen, hätten sich die beiden die erste Version einfallen lassen. Auch diese Darstellung wurde vom zweiten Beteiligten daraufhin bestätigt.

Trotzdem landete sein Freund vor dem Amtsgericht Tecklenburg. Er wurde wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt und verurteilt. Der Amtsrichter glaubte den Einlassungen des Leichtverletzten nicht, der sich als Zeuge äußerte und angab, er sei gefahren. Der Verteidiger des Angeklagten erinnerte sich vor dem Landgericht, dass der Zeuge und inzwischen ehemalige Freund des Angeklagten nur äußerst unwillig und stockend zu einer Aussage gebracht werden konnte.

Das Urteil – 300 Euro Geldbuße und ein Jahr Führerscheinentzug – musste nun vom Landgericht Münster überprüft werden.

Nach über zwei Jahren gestaltete sich die Beweisaufnahme ausgesprochen schwierig. Außer der Befragung des Angeklagten, den Aussagen der Polizeibeamten und den Fotos vom Unfallort gab es keine Beweismittel. Und die Prozessakte ging im Amtsgericht Tecklenburg offenbar verloren. Damit war auch die damalige Aussage des zweiten Beteiligten verloren. Da dieser während der Berufungsverhandlung ein Zeugnisverweigerungsrecht geltend machte, um sich nicht selbst einer Straftat zu bezichtigten, endete die Beweisaufnahme in einer Sackgasse.

Angesichts dieser Umstände plädierte der Staatsanwalt auf Freispruch. Dabei wertete er die Aussagen und das Verhalten des Angeklagten zwar als seltsam, aber trotzdem als glaubwürdig und „erlebnisbasierend“. Die Beurteilung der Jugendgerichtshilfe, die dem jungen Mann eine erhebliche Reifeverzögerung attestierte, trug wohl zu dieser Einschätzung bei. Auch die Verletzungen des zweiten Pkw-Insassen seien logischer zu erklären, wenn man davon ausginge, dass er auf dem Fahrersitz gesessen hat, so der Staatsanwalt.

Der Vorsitzende Richter fand nach seinem Freispruch deutliche Worte für den angeklagten Lengericher: „Sie wissen hoffentlich, was sie da losgetreten haben. Sie haben enorme Kosten verursacht.“ Diese Kosten fallen nun der Staatskasse anheim.

Damit ist der Fall abgeschlossen, wie der Staatsanwalt auf Nachfrage bestätigte. Ein neues Verfahren wegen Vortäuschung einer Straftat, diesmal mit dem anderen 18-Jährigen auf der Anklagebank, sei der Staatskasse aus Kostengründen nicht zuzumuten.