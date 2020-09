Anlässlich des bundesweiten „ Tag des offenen Denkmals “ weisen die Stadtverwaltung und die evangelische Kirchengemeinde auf eins der wichtigsten Kulturdenkmäler Lengerichs hin: die Stadtkirche.

Der diesjährige Aktionstag, der unter dem Motto „Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken.“ steht, findet am Sonntag, 13. September, statt und wird koordiniert durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Aufgrund der Corona Pandemie und den damit verbundenen Kontaktbeschränkungen wurden sämtliche Vor-Ort-Veranstaltungen abgesagt und die Aktionen in den digitalen Raum verlegt. Lengerich beteiligt sich mit einem gut sechs Minuten langen Video über die Stadtkirche.

Bürgermeister Wilhelm Möhrke und Dieter Rogge teilen ihr Wissen über das Kulturdenkmal und berichten unter anderem über die historischen und baulichen Besonderheiten der Kirche. So erhalten Kultur- und Geschichtsliebhaber in digitaler Form eine persönliche Führung und Einblicke hinter die Kulissen des historischen Ortes, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Video über die Stadtkirche ist auf der städtischen Facebook-Seite sowie auf der Internetseite der Stadt Lengerich und der Aktions-Homepage der Deutschen Stiftung Denkmalschutz abrufbar.