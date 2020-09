Die Gewerbesteuereinnahmen sind in Lengerich im zweiten Quartal 2020 trotz der Corona-Pandemie auf einem offenbar stabilen Niveau. Eine Auswertung des statistischen Landesamts hat ergeben, dass sie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sogar leicht um 1,9 Prozent gestiegen sind (72 412 Euro).

Gegenüber dem ersten Quartal, das noch weitgehend unbelastet war von Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, sanken die Einnahmen um 0,3 Prozent (11 249 Euro). Mit Blick auf andere Kommunen im Kreis steht die Stadt recht gut da. Die meisten Städte und Gemeinden mussten teils drastische Einbußen hinnehmen. Nordwalde steht mit einem Minus von über 90 Prozent am schlechtesten da. Horstmar bildet dazu mit einem satten Plus von 38,6 Prozent (1,17 Millionen Euro) im Jahresvergleich am positiven Ende der Tabelle.

Eingenommen hat die Stadt Lengerich von April bis Juni 3,92 Millionen Euro an Gewerbesteuern. In den ersten drei Monaten 2020 waren es 3,93 Millionen Euro, im ersten Quartal 2019 3,85 Millionen Euro. Die Nachbarn Tecklenburg (- 69,2 Prozent/-804 623 Euro im Jahresvergleich) und Lienen (-81 Prozent/-1,2 Millionen Euro) müssen erhebliche Mindereinnahmen verkraften. In Ladbergen fallen die mit 13,7 Prozent (-160 016 Euro) nicht ganz so groß aus.