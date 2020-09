Bleibt SPD die stärkste Kraft?

Wie viel Rückenwind geben die Lengericher Wilhelm Möhrke für dessen zweite Amtszeit als Bürgermeister? Und verschieben sich die Machtverhältnisse im Rat der Stadt? Diese Fragen werden am Sonntagabend beantwortet, wenn die Ergebnisse der Kommunalwahlen feststeht.

Möhrke hat bekanntlich keinen Gegenkandidaten. Seine Wiederwahl scheint somit sicher, auch wenn ein Scheitern theoretisch möglich ist. Auf dem Wahlzettel können die Bürger hinter seinem Namen ein „Ja“ oder ein „Nein“ ankreuzen. Würde sich mehr als die Hälfte gegen den Amtsinhaber entscheiden, wäre er abgewählt, erklärt Niklas Schulte den unwahrscheinlichen Fall der Fälle.

Schulte organisiert in der Verwaltung alles, was mit der Wahl zu tun hat. Für ihn verspricht der Sonntag doppelt spannend zu werden, kandidiert er doch in seinem Wohnort Westerkappeln als Mann der SPD für den Gemeinderat.

Seine Genossen in Lengerich stellen aktuell die stärkste Fraktion im Rat. Sie holten bei der Wahl im Mai 2014 43,9 Prozent der Stimmen und damit 14 Sitze im Kommunalparlament. Durch den zwischenzeitlichen Wechsel von Marcus Wiegand zur FDP schrumpfte die Mannschaft unter dem Vorsitz von Andreas Kuhn auf 13 Köpfe. Die CDU unter Fraktionschef Klaus Reiher ist mit elf Frauen und Männern im Rat vertreten und erreichte 2014 34,6 Prozent. Die Grünen (Vorsitz Anne Engelhardt) haben fünf Sitze (16,1 Prozent), die FDP (Jens Kröger) drei (5,4 Prozent).

Die drei Wahlen davor hatte die CDU für sich entschieden, die 1970er- und 80er-Jahre wiederum wurden von den Sozialdemokraten mit Ergebnissen teils über 50 Prozent beherrscht. Wie es diesmal ausgeht, dürfte nicht zuletzt davon abhängen, wie stark sich die SPD vor Ort von der Stimmung in Bund und Land abkoppeln kann oder aber insbesondere die Grünen womöglich von der großpolitischen Wetterlage profitieren. Die ist für die Sozialdemokraten momentan bekanntermaßen alles andere als rosig, für die Grünen hingegen schon. Letzte Umfragen sehen die SPD bei der sogenannten Sonntagsfrage sowohl deutschlandweit als auch in NRW hinter den Grünen.

Auf kommunaler Ebene gab es zuletzt zwar ein paar Hakeleien zwischen SPD und CDU in Sachen Pumptrack (WN berichteten). Doch viele Themen werden im Rat schlussendlich über die Fraktionsgrenzen hinweg gemeinsam entschieden. Das galt im Oktober 2016 sogar für das „Ja“ zur lange umstrittenen Gesamtschule und später für die Entscheidung, der neuen Schule einen 30-Millionen-Neubau hinzusetzen. Und auch hinter einer wegweisenden Entscheidung wie der Neugestaltung der Fußgängerzone stehen alle Ratsparteien gemeinsam.

Slogans wie „Wer seine Heimat liebt, macht sie noch besser“ (FDP) oder „Gemeinsam mehr erreichen“ (SPD) geben ebenfalls wenig Aufschluss über die Unterschiede bei den kommunalen Zielsetzungen der Parteien. Beim Blick in die Wahlprogramme fällt hingegen eines schnell auf: Die Grünen heben sich recht stark von den anderen drei im Rat vertretenen Parteien ab – und zwar durch einen starken ökologischen Schwerpunkt. Klimawandel, Naturschutz, Dyckerhoff, Systemwechsel in der Landwirtschaft werden ausführlich thematisiert.

SPD, CDU und FDP setzen hingegen allesamt auf eine große und gleichberechtigte Themenbreite: Wohnen, Bildung, Wirtschaftsförderung, Mobilität, Digitales, Infrastruktur, Nachhaltigkeit – diese Stichworte finden sich so oder so ähnlich bei den drei Parteien.