Dank an die treue Fan-Gemeinde

Am Freitagabend ist im Soundgärtchen mit dem siebten und vorerst letzten Konzert die erste „Open Garden“-Saison beendet worden. Zahlreiche Besucher fanden sich an diesem sonnigen Spätsommerabend in der neuen Pilgerstätte für Livemusik-Fans im Hof der „Wühlmaus“ an der Bahnhofstraße ein.

Die Veranstalter Iris Gottwald und Thomas Haltermann bedankten sich bei den inzwischen zahlreichen Dauergästen und einigen Neulingen mit einem Glas Sekt für die Treue. „Wir sind total geflasht,“ bekannte Thomas Haltermann, der sich auch bei seinem „Soundgarten-Dreamteam“ bedankte – den unermüdlichen und unentbehrlichen Helfern.

Zu Gast waren diesmal Moe und Joschka Brings . Mit Moe – Singer-Songwriter mit Indie-Folk und Pop aus Bielefeld – hatte vor drei Jahren alles angefangen. Ein „Wohnzimmerkonzert“ für die Tochter in der Wühlmaus sollte es sein. Moe war auch im Juni beim ersten Soundgärtchenkonzert dabei. Joschka Brings – nach eigener Aussage Sänger, Gitarrist, Pianist, Ukulele-Spieler, Bassist, Cellist aus Herford – spielt „Sad Songs since 2011“. Normalerweise sind die beiden Künstler solo unterwegs, fürs Soundgärtchen standen sie wieder einmal gemeinsam auf der Bühne. „Heute Abend bekommen sie zwei Musiker, deshalb spielen wir natürlich doppelt so lange – für die gleiche Gage,“ leitete Joschka Brings den Abend mit einem Schuss Humor ein. Wobei die Gage im Soundgärtchen von den Zuschauern bestimmt wird. Bei freiem Eintritt geht anschließend „der Hut rum“.

Nach dem gemeinsamen Auftakt bestritten die Künstler den weiteren Abend – bis zur Zugabe – mit jeweils eigenen Stücken. Als Grund dafür nannten die beiden die corona-bedingt fehlende Möglichkeit, zusammen zu proben. Joschka Brings warnte die Zuschauer vor seinen Eigenkompositionen: „Das wird eine super deprimierende halbe Stunde. Die Presse bezeichnet mich gern als Bielefelds Antwort auf Ed Sheeran.“ Am Applaus gemessen, gefielen dem Publikum die langsamen Stücke und Balladen trotzdem, ebenso wie später die poppigen Songs von Moe. So war es nicht verwunderlich, dass die Künstler erst nach diversen Zugaben die Bühne verlassen durften. Abschluss der Veranstaltung bildete ein filmischer Zusammenschnitt der Höhepunkte der Konzertreihe.

Der Anregung einiger Musikfreunde, doch auch im Winter, also quasi „indoor“, die Konzertreihe fortzusetzen, erteilte Iris Gottwald eine klare Absage: „Dafür haben wir weder die Räumlichkeit noch die personellen Kapazitäten. Es sollte eigentlich ja nur ein Konzert geben, was sich daraus entwickelt hat, konnten wir einfach nicht absehen und wir sind total überwältigt. Sommer und draußen, so sollte es sein!“

Wie und ob es im nächsten Sommer weitergeht, ist noch unklar und hängt auch von der weiteren Pandemie-Entwicklung in Deutschland ab. Ganz auf die Musik aus dem Soundgärtchen muss niemand verzichten. „Über die Wintermonate werden wir Clips ins Netz stellen, um die Freunde bei der Stange zu halten“, so Iris Gottwald.