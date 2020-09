Rotes Debakel – grüner Triumph

Aus der Kommunalwahl in Lengerich sind die Grünen als klare Sieger hervorgegangen. Die Partei holte 24,3 Prozent der Stimmen für den Stadtrat, ein Plus von gut acht Prozent. Im Amt bestätigt wurde Bürgermeister Wilhelm Möhrke . Er hatte keinen Gegenkandidaten und erreichte eine Zustimmung von 87,3 Prozent.

Großer Verlierer des Sonntags ist die SPD . Sie stürzte auf 34,1 Prozent ab, verlor einige Direktmandate und blieb nur knapp stärkste Partei. Ebenfalls Verluste hinnehmen musste die CDU , allerdings fielen die gering aus. Zudem legte sie bei den Direktmandaten zu. Sie kam auf 33,7 Prozent Prozent. Die FDP verbesserte sich auf 7,9 Prozent.

Wilhelm Möhrke kommentierte sein Abschneiden mit den Worten: „Das ist überraschend gut.“ Über 80 Prozent zu bekommen, habe er nicht erwartet. Weiter sagte der alte und neue Bürgermeister, er hoffe, dass die Zusammenarbeit mit dem Rat weiter so gut funktioniere wie bislang. Als „ganz schlimm“ bezeichnete er die Wahlbeteiligung. Das Wahlrecht sei eines der wichtigsten Grundrechte, da sei es „traurig und schade“, dass nur so wenige Bürger durch die Abgabe ihrer Stimme zeigen, dass ihnen die Kommunalpolitik wichtig ist.

Bester Stimmung war am Sonntagabend Dennis Schmitter. Der Sprecher der Lengericher Grünen zeigte sich „sehr, sehr zufrieden“ und sprach von einem „historischen Ergebnis“, das seine Partei in der Stadt eingefahren habe.

Komplett anders die Gefühlslage bei Björn Schilling. Der SPD-Vorsitzende sah das erklärte Ziel seiner Partei, stärkste Fraktion im Stadtrat zu bleiben, nur knapp erreicht. „Das hätten wir nicht erwartet“, kommentierte er den hauchdünnen Vorsprung gegenüber der CDU im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten. Von Verlusten gegenüber dem Urnengang vor sechs Jahren war er allerdings ausgegangen. Sowohl der Trend auf Bundes- wie auch auf Landesebene hätten in diese Richtung gezeigt.

Die Stimmenverluste der SPD sind aus seiner Sicht den Grünen zu Gute gekommen. Als Beispiel verweist er auf das von den Grünen geholte Direktmandat in Hohne. „Ökologie wird offenbar in erster Linie mit den Grünen in Verbindung gebracht“, stellt er fest. Dabei habe der Stadtrat in den vergangenen Jahren fast immer einstimmig votiert, wenn es um Belange des Umwelt-, Klima- und Naturschutzes gegangen sei.

„Natürlich hätten wir gerne mehr Stimmen geholt“, wertete Maik Wagner die 33,7 Prozent. Wirklich niedergeschlagen wirkte der Vorsitzende der Lengericher Union deshalb aber nicht. Sein Trost: das Plus bei den Direktmandaten. Die CDU wird weiterhin mit elf Räten im Kommunalparlament vertreten sein. Ähnlich wie Bürgermeister Möhrke fiel sein Urteil über die Wahlbeteiligung aus: „Desaströs!“

„Das wird ein spannender neuer Rat“, vermutete der FDP-Fraktionsvorsitzende Jens Kröger mit Blick auf die neue Sitzverteilung. Das Ergebnis der Liberalen sei „sehr, sehr gut“, auch wenn sie ein drittes Mandat knapp verpasst hätten.

Die Wahlbeteiligung bei der Ratswahl betrug 45,5 Prozent. 2014 waren es noch 49,6 Prozent. Negativ-Rekordhalter unter den Wahlbezirken war die Grundschule Intrup. Dort gaben gerade einmal 29,9 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab.