Händler fühlen sich übergangen

Die Tage des Lengericher Wochenmarktes am jetzigen Standort auf dem Parkplatz an der Seilergasse/Alwin-Klein-Straße scheinen gezählt. Grund ist die Überplanung der Fläche und des Areals der angrenzenden Bodelschwingh-Realschule, die abgerissen werden soll. Bei der Stadt liegt inzwischen ein Konzept für die Neubebauung vor. Und das lässt keinen Platz mehr für Gemüse- und Obsthändler, Fleischer, Käsetheke und andere Verkaufsstände. Eine Nachricht, die bei den Beschickern für Ärger und Frust sorgt.

Sie haben am Mittwoch während des Marktes ein Schreiben der Stadt erhalten. In dem werden sie zu einer Informationsveranstaltung am Montag, 28. September, eingeladen. Die Verwaltung will sie dann über den Stand der Dinge aufklären und zur Mitarbeit in einer Arbeitsgruppe einladen, die einen Alternativstandort in der Innenstadt ausfindig machen soll und an der auch das Citymanagement und das Leader-Projekt „Tecklenburger Marktland“ beteiligt werden. Das sagt zumindest Lengerichs Wirtschaftsförderer Jürgen Kohne , der versichert, dass die Händler bei dem Gesamtprozess nicht übergangen werden sollen.

Doch genau dieses Gefühl haben die Betroffenen. So war es zumindest am Mittwoch mehr als deutlich zu hören. „Hinter ihrem Rücken“ sei das Gesamtvorhaben vorangetrieben worden, und nun würden sie vor vollendete Tatsachen gestellt. Ein akzeptabler Ersatz für den jetzigen Standort? Nach Ansicht der Händler ist der nicht in Sicht.

Dass sich auf der großen Fläche zwischen Bergstraße, Schulstraße und Seilergasse/Alwin-Klein-Straße sehr wahrscheinlich etwas tun wird, ist lange bekannt. Im vor knapp drei Jahren verabschiedeten Integrierten Stadtentwicklungskonzept (Isek) ist davon bereits die Rede. Und da die Bodelschwingh-Realschule durch den Aufbau der Gesamtschule vor dem Ende steht, stellt sich nicht erst seit gestern die Frage, was dort passiert.

Wahrscheinlich scheint, dass Lidl zumindest ein größeres Stück des Immobilien-Kuchens bekommt. Denn am bisherigen Filial-Standort am Kreisverkehr Ladberger Straße wird bekanntlich die neue Feuer- und Rettungswache entstehen. Wirtschaftsförderer Kohne sagt zu diesem möglichen Wechsel in die Innenstadt, dass „ich das nicht dementieren kann“. Und er konstatiert, sollte das vorliegende Konzept für das Gesamtareal „so beschlossen werden, dann wird es auch eine Teilbebauung des Parkplatzes geben“. Die Pläne im Detail werden am Donnerstag, 1. Oktober, im Planungsausschuss vorgestellt.

Die Marktbeschicker betonen, dass es für sie bei dem Thema auch um ihre Existenz gehe. Ein großer Vorteil an der Seilergasse sei, dass die überwiegend ältere Kundschaft mit dem Auto vorfahren könne. So seien für diesen Personenkreis auch schwere Sachen wie Kartoffelsäcke oder Blumenpötte abzutransportieren. Zudem biete der Parkplatz ihnen genügend Raum, um die Stände und Verkaufswagen vernünftig zu positionieren. Das sei beispielsweise an der Stadtkirche nicht im gleiche Maß der Fall. Dort findet der Markt ersatzweise statt, wenn der Parkplatz wegen der Kirmes nicht frei ist.

Obst- und Gemüsehändler Frank Schmieding erzählt, dass er dann auf die Fahrt nach Lengerich verzichte, weil es „immer Theater“ gebe. Er und seine Berufskollegen verweisen nicht nur auf die finanziellen Nachteile, die sie durch einen Umzug befürchten. Sie sehen sogar den Wochenmarkt als Ganzes in Gefahr.

Eckhard Blom nimmt besonders Bürgermeister Wilhelm Möhrke in die Pflicht, der immer wieder betone, dass er sich für den örtlichen Einzelhandel einsetze. Dass die Negativ-Nachricht die Marktbeschicker kurz nach der Kommunalwahl erreicht und nicht vor dem Urnengang, findet er in diesem Zusammenhang bemerkenswert. Jürgen Kohne stellt dazu klar, dass das nichts miteinander zu tun habe. Vielmehr gehe es um die zeitliche Nähe zur Sitzung des Planungsausschusses. Daran sollte die Info-Veranstaltung für die Händler gekoppelt werden.