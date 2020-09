Neue Konzertreihe „Sonntagsschön“ startet am 20. September

Lengerich -

Erst hieß es seitens der Veranstalter, dass am vergangenen Wochenende das letzte Konzert in diesem Jahr im Soundgärtchen stattgefunden hat. Nun hat man aufgrund des guten Wetters kurzfristig umgeplant – und beginnt am Sonntag, 20. September, mit „Sonntagsschön“.