Einschränkungen schrecken Gäste ab

Es war wohl die bisher stressigste Saison für Tilo Frömmel und sein Team – dieser Sommer im Freibad Lengerich. „Im März sah es so aus, dass wir überhaupt nicht öffnen könnten. Wir hatten schon die Mitarbeiter in Kurzarbeit, dann kam im Mai die Kehrtwende“, so der kaufmännische Leiter der Bäder und Wasser GmbH ( BWG ) im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten.

Innerhalb kürzester Zeit musste das Bad für die Eröffnung zu Pfingsten hergerichtet werden. Nicht nur technisch eine große Herausforderung, in drei Wochen die Becken zu füllen. „Die wirklichen Probleme waren die Vorgaben der Landesregierung zum Einhalten der Hygienevorschriften. Es gab ja praktisch keine Erfahrungswerte.“

Tilo Frömmel griff auf einen Pandemieplan des Bäderverbunds zurück, der allerdings aus einer Zeit vor Corona stammt. „Es gab keine wissenschaftlichen Erkenntnisse. Die Fragen, wie viele Besucher verkraftet unser Bad, wie viele von denen dürfen gleichzeitig ins Wasser, wie hoch ist die Kapazität unserer Liegewiese? All das mussten wir selbst herausfinden.“

Zum Anfang konnten die Besucher sich weder umziehen noch duschen, beide Bereiche waren gesperrt. Die Schwimmbecken wurden geteilt und so konnten die „Besucherströme“ getrennt werden. Maximal 70 Personen wurden je Bereich zugelassen, bei festen Nutzungszeiten von drei Stunden. Das Hygienekonzept beschränkte die Anzahl der Gäste, die gleichzeitig das Bad besuchen durften, auf insgesamt 275 Personen im Schwimmbecken und auf der Liegewiese. „Entgegen vieler anderer Bäder, die ausschließlich Onlinetickets ausgegeben haben, arbeiteten wir mit dem Prinzip Warteschlange.“ Im Lauf der Saison gab es mit der Öffnung der Umkleideräume und der Duschen dann Stück für Stück Erleichterungen.

Das alles konnte die Saison nicht retten. 8813 öffentliche Besucher – ohne die Schulklassen – fanden den Weg ins Freibad. Das waren rund die Hälfte weniger als im Vorjahr. „Viele Besucher wurden abgeschreckt durch die Einschränkungen, die wir vornehmen mussten“, sagte Tilo Frömmel „Der Spaß blieb auf der Strecke“.

Dabei hatte die BWG extra in eine neue Wasserrutsche investiert. Die wurde zwar fertig gestellt, stand aber nicht in vollem Umfang zur Verfügung – den Corona-Auflagen geschuldet. Das ebenfalls neue Klettergerüst wurde aus diesem Grund gar nicht erst in Betrieb genommen.

Am 31. August eröffnete das Hallenbad wieder – für Personal und Gäste eine neue Herausforderung. „Wir haben ein ausgefeiltes Hygienekonzept entwickelt, das sich jetzt bewährt“, so der BWG-Manager. Auch beim Hallenschwimmen gibt es eine Beschränkung der Besucherzahl und bis in die Umkleideräume gilt Maskenpflicht. Im Badbereich muss keine Maske getragen werden, aber es gilt das Abstandsgebot einzuhalten – nicht ganz einfach beim Schwimmen im geteilten Becken.

Die Räume werden mehrmals am Tag desinfiziert und die Lüftungsanlage saugt wesentlich mehr Luft aus dem Gebäude als im Normalbetrieb. Dadurch entstehen dem Betreiber zusätzliche Kosten, die sich mit den geringen Besucherzahlen zu einer größeren Finanzlücke akkumulieren werden. „Wir wollen aber trotzdem dieses Angebot machen, schließlich sind wir Teil der Daseinsvorsorge“, erläutert Tilo Frömmel. Er freut sich auch, dass nun wieder Schulklassen und Vereine das Bad nutzen können, während die Schwimmkurse zum Seepferdchen leider noch ausgesetzt sind.