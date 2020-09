34 Jugendliche der katholischen Kirchengemeinde Seliger Niels Stensen haben am Samstag auf der Freilichtbühne in Tecklenburg von Weihbischof Dr. Christoph Hegge das Sakrament der Firmung erhalten. Die jungen Frauen und Männer kommen aus Kattenvenne, Ladbergen, Ledde, Leeden, Lengerich, Lienen und Tecklenburg.

Als Mitte Februar die Firmvorbereitung der katholischen Kirchengemeinde begann, waren die Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht abzusehen. Nach nur einem Gruppentreffen musste der gesamte Plan mit den weiteren Treffen gecancelt werden. Die Firmung stand auf der Kippe, heißt es im Bericht der Kirchengemeinde. Dass der Termin 19. September gehalten werden konnte, sei der kurzfristigen Planänderung der sechs ehren- und hauptamtlichen Katecheten zu verdanken.

Die Firm-Vorbereitung fand nach dem Lockdown in einem Wechsel aus Videokonferenzen und Präsenztreffen in Gottesdiensten statt. Verschiedene Themen – unter anderem die Sakramente, der Heilige Geist oder das Christsein im Alltag – wurden beleuchtet. Der Blick sollte dabei immer wieder auf das eigene Leben geworfen werden, sodass beispielsweise der eigene Konsum mit seinen Auswirkungen in der Welt hinterfragt wurde, schreibt die Kirchengemeinde.

Die Feier der Firmung war, im Gegensatz zur angepassten Firmvorbereitung, zunächst noch unklar. Gibt es eine oder mehrere? Wie viele Leute können daran teilnehmen? Bei der Suche nach einer Corona-konformen Lösung wurde die Freilichtbühne Tecklenburg als Partner gewonnen. Mit den etwa 300 Gästen erlebten die Firmlinge einen feierlichen Gottesdienst in gewohnter Größe am angestammten Termin. Als „eine ganz besondere Atmosphäre“ beschrieb Weihbischof Hegge den Ort in seiner Ansprache.

Nach der Predigt traten die Firmlinge mit ihren Paten auf die Bühne und empfingen nacheinander das Sakrament. Christoph Hegge sah anschließend viele glückliche Gesichter und dankte den Katecheten Silvia Schwarze, Ernst Willenbrink, Maximilian Tiemeyer, Hans-Michael Hürter sowie Lea und Martin Licher. Die 90-minütige Dauer des Gottesdienstes verglich er „mit einem guten Musical, das ähnlich lange dauere“ und entließ die Gemeinde in den sonnigen Samstagmittag.

Zum Abschluss wurde gemeinsam das Lied „Möge die Straße uns zusammenführen“ gesungen. Für die musikalische Begleitung sorgte die Musikgruppe „ConTakt“ aus Leeden.