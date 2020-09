Kyomi Kudo-Helms spielt seltene Werke von Chopin

Die mit den Werken und dem Leben Frederic Chopins eng vertraute Pianistin offenbart, dass auch die unbekannten Stücke ihre eigene Geschichte zu erzählen haben. Durch das Programm begleitet sie Maximilian Greshake , der den Zuhörern mit einem komprimierten und anregenden Statement zu jedem Stück das Chopin‘sche Schaffen vermittelt.

Warum komponierte Chopin nur einen Bolero? Was waren die Gründe dafür, dass seine Ecossaises zu Lebzeiten unveröffentlicht blieben? Und was ist die Geschichte hinter dem wenig beachteten Trauermarsch Opus 72 Nr. 2? Auf die Antworten auf diese und noch weitere Fragen dürfen die Zuhörer gespannt sein, heißt es in der Ankündigung.

Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Das Corona-Schutzkonzept für das Gemeindehaus begrenzt die Zuhörerzahl, so dass empfohlen wird, Eintrittskarten im Vorverkauf zu erwerben.

Karten (zehn Euro, ermäßigt acht Euro) gibt es in der Tourist-Information Lengerich im Alten Rathaus ( 0 54 81/33-91 10).