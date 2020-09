Seit Mittwoch ist die Zufahrt in die Bodelschwinghstraße von der Schulstraße/Tecklenburger Straße/Friedhofstraße und umgekehrt gesperrt. Geplant ist, dass diese Einschränkung im Zuge der Sanierung der Tecklenburger Straße/Schulstraße bis Mittwoch, 30. September, aufrecht erhalten wird. Das geht aus einer Anfrage der WN beim Kreis Steinfurt – er ist Träger der Bauarbeiten – hervor.

Bei planmäßigem Verlauf der Arbeiten wird ab 1. Oktober die Zufahrt in die und aus der Friedhofstraße in den Kreuzungsbereich nicht möglich sein. Diese Regelung soll bis zum 7. Oktober bestehen, heißt es von Seiten des Kreises.

In den Herbstferien (12. bis 23. Oktober) werden sich die Verkehrsteilnehmer im Baustellenbereich auf eine Einbahnstraßen-Regelung einstellen müssen. Diese wird sich auf den Bereich zwischen den Einmündungen Bodelschwinghstraße und Bergstraße in die Schulstraße erstrecken. In welche Richtung die Durchfahrt ermöglicht wird, steht nach Angaben der Kreisverwaltung noch nicht fest. Diese Entscheidung soll in Abstimmung mit der Stadt, der Feuer- und Rettungswache sowie der Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM) als Träger des Öffentlichen Personennahverkehrs getroffen werden.