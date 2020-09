Die Große Strafkammer des Landgerichts Münster befasst sich normalerweise ausschließlich mit schweren Straftaten. In der Verhandlung am Mittwoch gegen einen 33-jährigen Mann aus Lotte ging es um Anschuldigungen wie Erpressung und Raub in Tateinheit mit Diebstahl.

Bereits im April 2017 soll der drogenabhängige Täter im Kaufland in Lengerich mehrere Ladendiebstähle begangen haben. Bei einer der Taten wurde er von einem jungen Mann beobachtet, der ihn dann auf der Flucht verfolgte. Dabei soll der Täter – nach Aussage des Zeugen bei der Polizei – ihn mit einer Flasche beworfen haben. Danach habe er gedroht: Wenn du mir weiter folgst, schlage ich dir den Schädel ein“. So wurde aus einem einfachen Ladendiebstahl eine schwere Straftat.

Räuberische Erpressung passte gut ins Schema

Die Befragung des Angeklagten vor dem Landgericht förderte einen bislang glücklosen Lebenslauf zutage. Nach der Kindheit in Kasachstan zog er 2004 mit der Familie nach Deutschland und kam nie richtig an. Keine Ausbildung, gescheiterte Beziehung und dann kamen Drogen. Sein Leben verlief danach in einem Kreislauf aus Drogensucht, Diebstählen, Knast und Entziehung. An die Taten in Lengerich, die er einräumte, hatte er aber keine genauen Erinnerungen.

Auf zehn einschlägige Straftaten kommt der zur Zeit in Münster einsitzende Mann inzwischen. Da war es nicht verwunderlich, dass auch die räuberische Erpressung in Lengerich gut in dieses Schema passte. Um so verwunderter waren Gericht, Staatsanwalt und Verteidigung, als nun der Zeuge seine Aussage vollständig revidierte. Weder habe der Angeklagte eine Flasche nach ihm geworfen, noch habe er ihn bedroht. „Bitte folgen Sie mir nicht mehr“, so soll der Mann gebettelt haben und die Flasche sei ihm bei der Flucht aus der Tasche gefallen und zerbrochen.

Keine rechtlichen Konsequenzen für den Zeugen

Ein sichtlich erregter Staatsanwalt wollte von dem Zeugen wissen, warum er den Sachverhalt nicht schon längst aufgeklärt habe: „Sie hatten über zwei Jahre Zeit, ihre Geschichte richtigzustellen. Ist Ihnen klar, was Sie damit in Gang gesetzt haben? Der Angeklagte sitzt Ihretwegen in Untersuchungshaft.“ Die Frage, ob dem Zeugen, der sich beim Angeklagten entschuldigte, rechtliche Konsequenzen für sein Handeln drohten, verneinte der Staatsanwalt. Der mutige Schritt, vor Gericht alles richtig zu stellen, sei entsprechend zu honorieren.

Nachdem der Tatvorwurf so radikal entkräftet worden war, stellte das Gericht das Verfahren nach kurzer Beratung mit allen Beteiligten ein. Dass der inzwischen drogenfreie und mit guter Sozialprognose versehene Angeklagte trotzdem das Gericht nicht sofort als freier Mann verlassen konnte, lag an einer älteren Strafe, die er noch verbüßen muss.