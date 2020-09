Über die Gründe, die am Sonntag zu einer Unfallserie in Lengerich und Lienen geführt haben, herrscht weiter Unklarheit. Die 44 Jahre alte Lengericherin, die insgesamt fünf Unfälle verursacht hatte, „ist weiterhin nicht vernehmungsfähig“, so Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt auf Nachfrage der WN . Die Autofahrerin war mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Nach wie vor laufen die Ermittlungen der Polizei zur Fahrstrecke, die von der Lengericherin gewählt worden ist. Um 9.45 Uhr hatte sich auf der Sudenfelder Straße in Lengerich der erste Unfall ereignet. Dabei war ein 63 und 64 Jahre altes Ehepaar, das mit Fahrrädern unterwegs war, von der Frau angefahren worden. Das Ehepaar wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Wie Martin Botzenhardt mitteilte, seien die beiden Personen auf dem Weg der Besserung und könnten voraussichtlich in absehbarer Zeit das Krankenhaus verlassen.

22 Minuten nach diesem Unfall – die 44-Jährige war einfach weitergefahren – kam es auf der Lengericher Straße zu einem weiteren Unfall. Dabei ist ein 47 Jahre alter Rennradfahrer tödlich verletzt worden . Der Mann aus Niedersachsen war mit einer kleinen Gruppe Rennradfahrer unterwegs. Ein 72-jähriger Mitfahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Mordkommission ist weiterhin tätig

Angaben, auf welchem Weg die Lengericherin mit ihrem Kleinwagen von der Sudenfelder Straße in Lengerich zur Lengericher Straße in Lienen gefahren ist, sind nach Angaben des Oberstaatsanwalts noch nicht möglich. „Die Ermittlungen zur Fahrstrecke laufen“, teilt er im Gespräch mit.

Zwischen dem ersten Unfall und der Kollision, bei der der Rennradfahrer zu Tode gekommen ist, hat die Lengericherin offenbar drei weitere Unfälle verursacht. Dabei blieb es, so der Stand der Ermittlungen am Montagnachmittag, offenbar bei Sachschäden.

Die aufgrund der unklaren Gesamtumstände eingesetzte Mordkommission ist weiterhin tätig. Ein nach Angaben von Martin Botzenhardt übliches Verfahren, solange die Hintergründe für die Unfallserie nicht aufgeklärt sind.