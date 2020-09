Bald beginnen die Herbstferien und dafür hat das Team des Jugendzentrums (JZ) nach eigenen Angaben ein kleines Programm vorbereitet. Gleich vier Aktionen werden gemeinsam mit den Jugendtreffs aus Ladbergen und Lienen durchgeführt. Diese Kooperation ist Kindern und Jugendlichen unter LaLeLi ein Begriff.

Los geht es am Samstag, 10. Oktober, mit einem Parkour-Workshop in Ladbergen. Unter Anleitung von Profis werden die richtigen Sprünge und Tricks für die Trendsportart ausprobiert. Am Workshop können Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahren teilnehmen. Am Sonntag, 11. Oktober, rollt der Kinobus des Jugendbeirats. Die Fahrt ist für Kinder im Grundschulalter gedacht.

In der ersten Ferienwoche gibt es drei Aktionen: Am Mittwoch, 14. Oktober, geht es mit LaLeLi in die Trampolinhalle „Upsprung“ nach Osnabrück. Mitfahren können Kinder und Jugendliche ab acht Jahren. Am Donnerstag, 15. Oktober, geht es in die Lasertag-Arena in Ibbenbüren. Drei Stunden lang soll dort gespielt werden. Mitfahren können Jugendliche ab elf Jahren.

Künstlerisch wird es dann am 14., 16. und 17. Oktober: unter Anleitung eines Profis findet ein Graffiti-Workshop in Lengerich statt. Gemeinsam soll eine weiße Wandfläche in der Innenstadt mit coolen Motiven verschönert werden. Mitsprayen können Jugendliche ab zwölf Jahren.

In der zweiten Ferienwoche gibt es einen Papierworkshop im Industriemuseum in Osnabrück. Kinder ab sechs Jahren probieren dort das Papierschöpfen aus. Zudem findet in den Herbstferien der Kindernachmittag an beiden Dienstagen statt. Am 13. Oktober gibt es Apple Crumble, am 20. Oktober werden Kastanienfiguren gebastelt.

Höhepunkt der Herbstferien ist ein gemeinsamer Workshop von LaLeLi: eine große Lego-Stadt aus Tausenden von Steinen wird vom 22. bis 24. Oktober aufgebaut.

Zu allen Aktionen muss eine Mund-Nasen-Bedeckung mitgebracht werden. Auf die Einhaltung der Corona-Vorgaben wird geachtet.

Infos zu den Aktionen im Flyer des JZ Lengerich, der über die Schulen verteilt wird, und im Internet (www.jz-lengerich.de). Anmeldungen zu den Aktionen sind ab 6. Oktober, 15 Uhr, im Jugendzentrum möglich.