Im festlichen Rahmen wurden jetzt in der evangelischen Stadtkirche in einem Gottesdienst der neu gewählte Kreissynodalvorstand (KSV) verpflichtet und die ausscheidenden Mitglieder verabschiedet. „Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt“, dieses Jesuswort aus der Bergpredigt stellte Superintendent André Ost in den Mittelpunkt seiner Predigt.

Der KSV habe eine große Gestaltungskraft, ist sich Ost sicher. Die Arbeit in diesem Leitungsgremium sei eine verantwortungsvolle Aufgabe. Es gehe darum, sich sachlich und konstruktiv für die Themen der Kirche einzusetzen, betonte er. „Ich habe gelernt, die demokratischen, transparenten Prozesse in den kirchlichen Gremien als große Chance und Stärke der Kirche zu sehen“, unterstrich er. Im ehemaligen KSV habe man immer über den eigenen Horizont hinaus für den gesamten Kirchenkreis gedacht. Dies wünsche er sich auch für die Zukunft.

Absehbar sei, dass der Kirche ein Schrumpfungsprozess bevorstehe. „Die allgemeine gesellschaftliche Akzeptanz des Christlichen scheint vorbei“, stellte der Superintendent fest. „Doch dies heißt nicht, dass die Bedeutung der guten Botschaft geringer wird“. Die Aufgaben in der Kirche würden herausfordernder. „Wir müssen den Menschen unseren Glauben erklären“, mahnte er. Positionen und Überzeugungen seien wieder gefragt. Auch Auseinandersetzungen seien nötig.

Um Positionierung gehe es etwa in der Frage, warum der Kirchenkreis den Einsatz des Seenotrettungsschiffs „Sea-Watch 4“ unterstützt und sich bei der Kreissynode dem Rettungsbündnis. „United4Rescue“ angeschlossen hat.

Aus dem Kreissynodalvorstand wurden Volker Beernink, Ralf Hagemeier, Edith Hebrok-Schlecht, Jutta Kiquio, Marlies Spieker und Jürgen Rick verabschiedet. Superintendent Ost dankte ihnen für den Einsatz im Leitungsgremium des Kirchenkreises. Der KSV erlebe zwar jetzt einen Umbruch, doch falle dieser nicht ganz so heftig aus: Einige Mitglieder, die in der abgelaufenen Synodalperiode schon als Stellvertreter dabei waren, rückten jetzt in die Position eines Mitglieds auf. „Unser Kreissynodalvorstand braucht das Zusammenkommen verschiedener Perspektiven, damit sich die Wirklichkeit des Kirchenkreises in diesem Gremium widerspiegelt und in unseren Beratungen wirksam wird“, betonte er.

Synodalassessor Jörg Oberbeckmann dankte An­dré Ost für die weitsichtige und gute, engagierte Zusammenarbeit in den vergangenen acht Jahren: „Ohne Dich wäre diese Arbeit so nicht möglich gewesen“, unterstrich er. Die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes wurde vom Posaunenchor der Kirchengemeinde Lengerich unter Leitung von Kantor Christoph Henzelmann (Orgel) gestaltet.