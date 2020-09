Wohnen, Einzelhandel, Dienstleistungen – auf diesen Nenner lassen sich die Planungen für das Gelände bringen, auf dem jetzt noch die Friedrich-von-Bodelschwingh-Realschule steht und der Marktplatz ist. Der Ausschuss für Planung und Umwelt wird sich am Donnerstag, 1. Oktober, ab 18 Uhr in öffentlicher Sitzung mit einem Entwurf der künftigen Nutzung befassen.

Fest steht, dass Wochenmarkt und Imbiss am Marktplatz dort keine Zukunft haben werden. Die Verlegung des Marktes ist Bedingung dafür, dass die Stadt für die Erstellung eines Rahmenplans einen Zuschuss von 50 Prozent aus Städtebauförderungsmitteln des Landes erhält. Mit den Marktbeschickern hat die Verwaltung am Montagabend zusammengesessen. Vereinbart wurde, dass man gemeinsam nach einem möglichen neuen Markt-Standort sucht.

Auf dem insgesamt etwa 1,9 Hektar großen Gelände im Stadtzentrum soll im westlichen Bereich (zum Heimathaus hin) ein Wohngebäude errichtet werden. Daran schließt sich in Richtung Markt-Karree ein Wohn- und Geschäftshaus an. So sieht es eine Konsensvariante vor, die am Donnerstag im Ausschuss vorgestellt werden soll. Sowohl das Wohngebäude wie auch das Wohn- und Geschäftshaus sollen mit einer Tiefgarage versehen werden.

Die Zahl der jetzt auf dem Marktplatz zur Verfügung stehenden Stellplätze – rund 150 – wird demnach deutlich reduziert auf knapp 100 Parkplätze. Von denen sollen mindestens 60 weiterhin als öffentliche Stellplätze erhalten bleiben.

Im Zuge der Realisierung des Vorhabens ist ein Bauleitverfahren erforderlich. Da zudem ein Qualifizierungsverfahren seitens des Planungsbüros vorgeschlagen wird – beispielsweise in Form eines Wettbewerbs – ist mit einem Beginn der Bebauung in diesem Bereich nicht vor dem Sommer 2022 zu rechnen, heißt es in der Sitzungsvorlage. Die Friedrich-von-Bodelschwingh-Realschule wird nach Abschluss des laufenden Schuljahres leer stehen.