Eintauchen in das Leben und das Verhalten von Spinnen, Skorpionen, Riesen-Tausenfüßlern und seltenen Käfern, Gottesanbeterinnen, Wandelnden Blättern oder XXL-Gespenstheuschrecken – dazu lädt das Team der Spider World vom 9. bis 11. Oktober in Lengerich ein.

Versprochen werden den Besuchern interessante und lehrreiche Einblicke in das Leben und Verhalten von Insekten und Spinnen von allen Kontinenten. „Die artgerechten Terrarien, die passende Soundkulisse und detaillierte Informationen schaffen eine angenehme und lehrreiche Atmosphäre“, heißt es in einer Pressemitteilung. Neben der Vermittlung von Wissenswertem über Spinnen und Insekten könne man „ganz nebenbei“ die Angst oder den Ekel vor diesen Tieren vergessen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Insekten und Spinnen seien die ältesten Ureinwohner der Erde und können hautnah erfahren werden. Dazu gehört auch „die größte Goliath-Vogelspinne überhaupt“, wie das Team schreibt. Die Besucher erhalten Beschreibungen von Lebensräumen, Lebensgewohnheiten und Beute jedes einzelnen Tieres. Die Spider World wird auf dem Stadionvorplatz an der Münsterstraße aufgebaut. Stündlich werden im Rahmen von Vorführungen Erklärungen zu den Tieren gegeben.

Die Veranstalter weisen auf die Pflicht hin, einen Mund-Nasenschutz zu tragen und die Hygiene- und Sicherheitsanweisungen zu befolgen.

Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag jeweils 11 bis 18 Uhr, Eintritt: Freitag pro Person fünf Euro, Samstag und Sonntag Erwachsene neun Euro, Kinder acht Euro (ohne Gutschein). Gutscheine gibt es in Geschäften und auf www.spider-world.de, Eintrittskarten auf www.spider-world.de/ticketvorverkauf; Infos: 01 51/43 18 52 98 oder 01 76/45 67 69 82.