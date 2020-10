Ein 40-Jähriger Mann aus Lengerich ist am Mittwochmorgen von der Polizei festgenommen worden, nachdem er versucht hatte, ein Auto an der Raiffeisenstraße aufzubrechen. Der 40-Jährige ist für mehrere – unter anderem versuchte – Diebstähle aus Kfz verantwortlich, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde . Der Mann wurde in Polizeigewahrsam genommen und noch am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt.

Im Fall des Aufbruch-Versuchs am Mittwoch war der Beschuldigte gegen 8.05 Uhr von mehreren Zeugen beobachtet worden, wie er mehrmals – offenbar mit einem Gegenstand in der rechten Hand – versuchte, die Beifahrertür am Ford einer 50 Jahre alten Frau aus Hörstel einzuschlagen. Nach mehreren Fehlversuchen flüchtete der Täter.

Mehrere Zeugen konnten gegenüber Polizei, die sie alarmiert hatten, eine übereinstimmende Personenbeschreibung abgeben. Bezirksdienst und Kriminalkommissariat der Polizei in Lengerich waren an diesem Morgen in der Nähe unterwegs, um den Autoaufbrecher, der im Vorfeld bereits tatverdächtig war, auf frischer Tat zu ertappen. Nach dem Anruf der Zeugen aus der Raiffeisenstraße konnten die Beamten den gesuchten 40-Jährigen schnell festsetzen. Der Mann aus Lengerich ist für mindestens fünf (versuchte) Diebstähle aus Kfz in den vergangenen Wochen verantwortlich. Die Ermittlungen zu weiteren Taten im Stadtgebiet dauern an, schreibt die Polizei.