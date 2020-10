Kinder nehmen erheblich Schaden

Sabine Fischer vom Vorsitzendenteam des GEW-Kreisverbandes Steinfurt begrüßte beim jüngsten Frühstücksgespräch als Gäste Pfarrer Peter Kossen und die Erzieherin Saskia Wanke aus Lengerich. Die beiden berichteten über die Arbeits- und Lebensbedingungen der zumeist aus Rumänien und Bulgarien stammenden Beschäftigten in der hiesigen Fleischindustrie und brachten dabei insbesondere auch die Auswirkungen auf die Kinder der betroffenen Familien zur Sprache. Das geht aus einer Pressemitteilung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hervor.

Aufmerksam geworden auf das Thema Arbeiter in der Fleischindustrie war Peter Kossen durch Kontakte zum Sozialdienst katholischer Frauen und zur Schwangerschaftskonfliktberatung. Es seien schwangere Frauen aus der Fleischindustrie mit dem Wunsch nach Abtreibung zur Beratung gekommen. Eine Schwangerschaft bedeute ein Beschäftigungsverbot für die Betroffene, damit verlöre sie auch ihre Wohnung, da diese meist vom Arbeitgeber gestellt werde.

Die Beschäftigten würden deutlich unter dem Mindestlohn bezahlt, sie leisteten viele Überstunden und hätten nur eine geringe soziale Absicherung, weil Betriebsräte und Gewerkschaften für sie als Werkvertrags- und Leiharbeiter nur bedingt vertretungsberechtigt seien. Eine begründete Angst vor Jobverlust und vor den Kosten eines Rechtsstreits sowie die Unkenntnis der Rechtslage, Sprachbarrieren und die Schwellenangst gegenüber Behörden machten sie laut Bericht ihren Arbeitgebern gegenüber hilflos.

Diese Bedingungen wirkten sich auf ihre Kinder und deren Entwicklung negativ aus. Saskia Wanke, Erzieherin in einer Kindertagesstätte, schilderte eindrucksvoll, wie sie diese Kinder in ihrer Einrichtung erlebt hat und welchen Problemen sie sich stellen muss. „Diese Kinder kommen zu uns und müssen zuerst einmal schlafen. Sie sind aufgrund der beengten Wohnverhältnisse so übermüdet, dass sie die Zeit, die sie eigentlich zum Spielen nutzen könnten, einfach verschlafen.“

Zeit zum Spielen fehle ihnen am Ende doppelt, denn das Spielen sei in den beengten Wohnverhältnissen und den knappen finanziellen Bedingungen ebenfalls kaum möglich. Die Folge seien neben psychischen Schäden auch Störungen in der Entwicklung, berichtete die Lengericherin.

Anfang 2019 wurde in Lengerich der Verein „Aktion Würde und Gerechtigkeit“ gegründet. Seine Mitglieder sollen Arbeitsmigranten aus Ost- und Südosteuropa in ihren Rechten stärken, damit die Integration und Teilhabe dieser Menschen gelingt. Anders als Saisonarbeiter blieben sie für lange Zeit oder immer in Deutschland.

Aus dem Publikum kamen engagierte Vorschläge zur Unterstützung und Vernetzung, so zum Beispiel von Margret Schepers, die für die Sprachhilfe in Rheine arbeitet. Uli Fischer vom Kreissportbund bot an, die Pro­blematik mit in den „Lenkungskreis Steinfurt“ zu nehmen, schreibt die GEW . Monika Kaymaz vom Vorsitzendenteam des GEW-Kreisverbandes Steinfurt schlug vor, dass auch die GEW als Bildungsgewerkschaft zu einer Vernetzung von Hilfsangeboten beitragen solle, die insbesondere den Kindern Unterstützung biete.